В Москве разыграют автомобили с 14 июня по 11 июля 2021 среди тех, кто сделает прививку от коронавируса
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В Москве разыграют автомобили с 14 июня по 11 июля 2021 среди тех, кто сделает прививку от коронавируса

11:46:316/14/2021Фото: pixabay
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Розыгрыш пяти автомобилей, стоимостью миллион рублей каждый, будет проходить раз в неделю среди тех, кто получил первый компонент вакцины.

Привитые от коронавируса смогут выиграть автомобиль

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице будут разыгрывать автомобили среди тех, кто поставил прививку от коронавируса. Об этом говорится в блоге главы столицы. Лотерея пройдет с 14 июня по 11 июля и принять участие в ней смогут те, кто поставил первый компонент вакцины. Розыгрыш будет проходить раз в неделю и на кону будут пять машин стоимостью около миллиона рублей. Какие именно автомобили будут – пока неизвестно. А вот жители от 60 лет за прививку могут получить дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров, в определенных магазинах, аптеках и кафе.

Напомним, что накануне в столице зафиксировали один из максимальных показателей во время пандемии – 7704 случая за сутки. Из-за этого власти приняли решение объявить нерабочие дни с 13 по 19 июня. Также закрыты точки общепита, детские центры, в парках можно только гулять и нельзя пользоваться площадками, тренажерами и другими сооружениями. Точно такая же ситуация и в Питере, но нерабочие дни там пока не вводили. В России опасаются, что после Москвы эта ситуация с нерабочими днями и локдауном разойдется по всем регионам.

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