Когда выходить на работу после июньских праздников 2021: Даты для всей России и Москвы
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Когда выходить на работу после июньских праздников 2021: Даты для всей России и Москвы

12:23:556/14/2021,Марина ВолковаФото: pixabay
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Текущая неделя будет короткой, четырёхдневной. Однако жители Москвы будут работать по иному распорядку.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Продолжительные каникулы в России подходят к концу. Теперь россияне будут отдыхать 11 дней на Новый год 2022. Напомним, 12 июня страна отметила День России. В связи с праздником последний рабочий день - 11 июня - был сокращенным на один час. Далее россияне отдыхают три дня - 12, 13 и 14 июня.

Дата выхода на работу большинства россиян - 15 июня 2021.

Текущая неделя будет короткой, четырёхдневной. Однако жители Москвы будут работать по иному распорядку. Мэр Сергей Собянин объявил непрерывными нерабочими днями с 15 по 19 июня 2021ж.

Жители Москвы должны выйти на работу с 21 июня 2021 года.

Такое решение принято из-за бешенного роста зараженных коронавирусом в столице России.

- Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года, — написал Собянин на своем сайте. Он отметил, что сейчас необходимо если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса.

Напомним, только за сутки на 13 июня выявлено свыше 7,7 тыс. случаев коронавируса, что является максимумом с 26 декабря прошлого года. За сутки до этого было выявлено 6 тыс. 701 случаев заражения, прирост составил более тысячи заражений.

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С 13 по 20 июня 2021 года временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять.

Майские праздники в 2021 году также продлевали из-за коронавируса

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Однако президент Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Глава государства доверился мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, это нужно было сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться. Такое развитие событий она объяснила тем, что на 1 мая граждане поедут на дачу и через пару дней вернутся на работу, а потом снова будут проводить время за городом.

Однако статистика показывает обратное - россияне активно гуляли все 10 дней по паркам, ресторанам и клубам.

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Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
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