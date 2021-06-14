Задержанная в Минке россиянка Софья Сапега написала в суд жалобу на задержание

Александр Филанович, адвокат задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, рассказал о том, что на подала жалобу на свое задержание. Суд рассмотрит ее в скором времени, но в закрытом режиме.
- В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на своё задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое, - сообщил Филанович.
Также он отметил, что 11 июня представитель защиты Сапеги ознакомился со всеми документами по делу в Следственном комитете.
Напомним, все произошло 23 мая. Тогда в Минске экстренно посадии самолет, которые следовал по маршруту Афины-Вильнюс из-за сообщения о бомбе. Но позже выяснилось, что никакой бомбы на борту не было. А во время вынужденной остановки с рейса сняли и задержали блогера Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Их обвиняют в экстремизме и в организации массовых беспорядков.