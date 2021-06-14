Адское пекло надвигается на Бердска и Новосибирск в июне 2021. Называем точную дату жары

Погода в Новосибирске, наконец-то, принесет приятный сюрприз местным жителям. Так, по прогнозу синоптиков Гисметео, на этой неделе в регионе ожидается сильная жара столбики термометра местами будут подниматься до +31 градуса.
Отметим, что температура будет повышаться постепенно. Сегодня днем 14 июня, термометры покажут 21 градус, уже завтра температура станет выше – 26 градусов тепла, и 17 июня в городе будет 29 градусов, 18 июня станет немного холоднее – столбик термометра застынет на отметку в 28 градусов тепла. 19 и 20 июня будут самыми жаркими днями новой недели, ожидается до 31 градуса.