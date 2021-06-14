Как ловили банду пьяных малолеток у дома "Юриста" в центре Бердска, рассказали в МВД по Новосибирской области

13 июня по адресу Лелюха, 7, рядом с большой белой табличкой «юрист» состоялась сходка пьяных подростков: они пили, кричали, ругались, дрались, звонили по телефону с просьбой «разобраться». Несколько раз во дворах были драки. В какой-то момент, после вызова полиции, некая женщина, по словам очевидца, открыла дверь и часть подростков зашла в офис «юриста».
Вызовов в полицию было два - это же подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Действительно, вечером 13 июня наряд полиции дважды приезжал по адресу Лелюха, 7 и даже смог задержать одного подростка.
Как сообщили в ГУ МВД, когда полиция приехала первый раз, она никого не обнаружила. Машина остановилась, развернулась и уехала: по телефону наряду полиции сообщили, что подростки разбрелись по дворам, и именно поэтому полицейские провели рейд. Один из молодых людей был задержан:
- Во дворах задержали одного гражданина. Совершеннолетний гражданин был в нетрезвом состоянии и выражался нецензурной бранью. Его задержали за нахождение в нетрезвом виде в общественных местах. Заведено административное дело, - ответили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 14 июня для редакции «Курьер. Среда. Бердск».
Через 50 минут, действительно, что подтвердили в полиции, наряд вызывали второй раз, но пьяных подростков снова не обнаружили, и полицейская машина уехала ни с чем. Вероятно, подростки успели догадаться о приезде полиции и где-то спрятаться или разбрестись по дворам.