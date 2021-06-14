Как ловили банду пьяных малолеток у дома "Юриста" в центре Бердска, рассказали в МВД по Новосибирской области
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Как ловили банду пьяных малолеток у дома "Юриста" в центре Бердска, рассказали в МВД по Новосибирской области

1:42:456/14/2021,Алиса ЕршоваФото: Аллы Высоцкой
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Совершеннолетний гражданин был в нетрезвом состоянии и выражался нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пьяные подростки устроили драку на Лелюха, 7. Приехавшая полиция никого не обнаружила
Пьяные подростки устроили драку на Лелюха, 7. Приехавшая полиция никого не обнаружила

13 июня по адресу Лелюха, 7, рядом с большой белой табличкой «юрист» состоялась сходка пьяных подростков: они пили, кричали, ругались, дрались, звонили по телефону с просьбой «разобраться». Несколько раз во дворах были драки. В какой-то момент, после вызова полиции, некая женщина, по словам очевидца, открыла дверь и часть подростков зашла в офис «юриста».

Вызовов в полицию было два - это же подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Действительно, вечером 13 июня наряд полиции дважды приезжал по адресу Лелюха, 7 и даже смог задержать одного подростка.

Как сообщили в ГУ МВД, когда полиция приехала первый раз, она никого не обнаружила. Машина остановилась, развернулась и уехала: по телефону наряду полиции сообщили, что подростки разбрелись по дворам, и именно поэтому полицейские провели рейд. Один из молодых людей был задержан:

- Во дворах задержали одного гражданина. Совершеннолетний гражданин был в нетрезвом состоянии и выражался нецензурной бранью. Его задержали за нахождение в нетрезвом виде в общественных местах. Заведено административное дело, - ответили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 14 июня для редакции «Курьер. Среда. Бердск».

Через 50 минут, действительно, что подтвердили в полиции, наряд вызывали второй раз, но пьяных подростков снова не обнаружили, и полицейская машина уехала ни с чем. Вероятно, подростки успели догадаться о приезде полиции и где-то спрятаться или разбрестись по дворам.

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