Как поминают усопших 17 июня на Троицу умерших: категорические запреты дня

Праздник этот дошел до наших дней еще со старообрядческих языческих праздников. Он праздновался где-то рядом с Троицей и его стали называть Троицей умерших. Сегодня его проводят редко где, но обычаи праздника довольно интересные.
Настоящее название этого праздника- Зеленые святки или Семик. Он отмечается ровно за 3 дня до Троицы.
Отличительной особенностью этого дня было то, что сегодня поминали заложных покойников. К ним относились все те, чья смерть нашими предками считалась неправильной. То есть человек жил неправильно и не оставил в полной мере после себя потомства. К таким покойникам относили самоубийц, пропойц, которые умерли в пьяном угаре, утопленниц и утопленников, висельников. умерших в пожарах. Всех тех, кто мог бы жить и жить, но в силу своих человеческих слабостей и пороков приняли неправильную смерть.
Хоронить на кладбищах их было нельзя. Да и вообще считали, что хоронить их в земле это осквернять землю. Потому таких покойников стаскивали в течение года в одно место. Это могло быть болото, глубокий овраг или специально вырытые ямы там, где не было оврагов и болот.
Один раз в год, как раз на Семик, к такому месту приглашался священник, который служил молебен и это место закидывали камнями, ветками, засыпали землей. Типа похорон. Но молебен был не поминальный, ибо никогда в церкви не разрешалось и не разрешается поминать самоубийц.
С течением времени от такого варварства отошли и все равно стали хоронить таких покойников. Однако люди долгое время не могли с этим свыкнуться и выкапывали тела, выбрасывая их в прежние места. Потому что как только хоронили такого заложного покойника, сразу случалось несчастье - или мороз среди лета или дикая засуха. Все беды приписывались осквернению земли такими телами.
Остальной день посвящали народным гуляниям в преддверие Троицы. Народные хороводы, песни и пляски были нормальной традицией празднования Зеленых святок. Встречали лето.
Запреты
Сегодня строго запрещалось работать по дому и в огородах.
Не разрешалось заниматься рукоделием.
Нельзя было касаться воды и тем более купаться - это было к утопленникам.
Запрещалось ходить в лес и к воде в одиночестве.