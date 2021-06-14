Как поминают усопших 17 июня на Троицу умерших: категорические запреты дня
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Как поминают усопших 17 июня на Троицу умерших: категорические запреты дня

7:20:356/14/2021Фото: Википедия
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С течением времени от такого варварства отошли и все равно стали хоронить таких покойников. Однако люди долгое время не могли с этим свыкнуться и выкапывали тела, выбрасывая их в прежние места.

Семик
Праздник ранее носил название Зеленые святки или Семик

Праздник этот дошел до наших дней еще со старообрядческих языческих праздников. Он праздновался где-то рядом с Троицей и его стали называть Троицей умерших. Сегодня его проводят редко где, но обычаи праздника довольно интересные.

Настоящее название этого праздника- Зеленые святки или Семик. Он отмечается ровно за 3 дня до Троицы.

Отличительной особенностью этого дня было то, что сегодня поминали заложных покойников. К ним относились все те, чья смерть нашими предками считалась неправильной. То есть человек жил неправильно и не оставил в полной мере после себя потомства. К таким покойникам относили самоубийц, пропойц, которые умерли в пьяном угаре, утопленниц и утопленников, висельников. умерших в пожарах. Всех тех, кто мог бы жить и жить, но в силу своих человеческих слабостей и пороков приняли неправильную смерть.

Хоронить на кладбищах их было нельзя. Да и вообще считали, что хоронить их в земле это осквернять землю. Потому таких покойников стаскивали  в течение года в одно место. Это могло быть болото, глубокий овраг или специально вырытые ямы там, где не было оврагов и болот.

Один раз в год, как раз на Семик, к такому месту приглашался священник, который служил молебен и это место закидывали камнями, ветками, засыпали землей. Типа похорон. Но молебен был не поминальный, ибо никогда в церкви не разрешалось и не разрешается поминать самоубийц.

С течением времени от такого варварства отошли и все равно стали хоронить таких покойников. Однако люди долгое время не могли с этим свыкнуться и выкапывали тела, выбрасывая их в прежние места. Потому что как только хоронили такого заложного покойника, сразу случалось несчастье - или мороз среди лета или дикая засуха. Все беды приписывались осквернению земли такими телами.

Остальной день посвящали народным гуляниям в преддверие Троицы. Народные хороводы, песни и пляски были нормальной традицией празднования Зеленых святок. Встречали лето.

Запреты

Сегодня строго запрещалось работать по дому и в огородах.

Не разрешалось заниматься рукоделием.

Нельзя было касаться воды и тем более купаться - это было к утопленникам.

Запрещалось ходить в лес и к воде в одиночестве.

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