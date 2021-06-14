Родители разрывают склеенный скотчем забор детской площадки в парке Бердска: Что происходит на качелях после перелома ноги 8-летнего мальчика - смотрите фото и видео
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Родители разрывают склеенный скотчем забор детской площадки в парке Бердска: Что происходит на качелях после перелома ноги 8-летнего мальчика - смотрите фото и видео

3:52:436/14/2021,Алиса ЕршоваФото: Ершовой Алисы
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Крайний срок ввода в эксплуатацию объекта - сентябрь 2021. Нужно ли демонтировать уже установленные качели - застройщик обсуждает с мэрией.

В честь выходного дня на закрытой детской площадке более полусотни детей
В честь выходного дня на закрытой детской площадке более полусотни детей

Детская площадка в парке культуры им. Горького так и не достроена и не сдана в эксплуатацию до сих пор - вокруг огромной детской площадки за 27 миллионов рублей - именно за столько компания ООО «РСУ Сибирь» решила благоустраивать парк и в том числе создавать детскую площадку.

- Площадка находится в стадии строительства, она огорожен забором, не введена в эксплуатацию. Демонтировать или нет уже установленные качели - на стадии обсуждения. Крайняя дата ввода площадки в эксплуатацию обозначена на сентябрь 201 года. Если успеем передать администрации объект раньше, значит передадим раньше, - сказал в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" директор РСУ "Сибирь" Артем Новиков сегодня, 14 июня.

Тем не менее, многие родители и дети уже вовсю пользуются недостроенный площадкой - один 8-летний мальчик уже поплатился за это: на качели «гнездо» 8 июня он сломал ногу. Как уверена мать, из-за того, что качель висела слишком низко. Сейчас «гнездо» сняли, утверждают, что снимают и другие снаряды, но по самой детской площадке этого не видно.

Вся площадка огорожена красным забором, по периметру которого - объявления о том, что площадка всё еще ремонтируется. Некоторые красные заборчики даже склеены между собой скотчем. Родители отодвигают заборы, рвут скотч и играют на детской площадке вместе с детьми. Надо признать, площадка действительно выглядит вполне достроенной.

На площадке, видимо, в честь выходного дня 14 июня играет более полусотни детей - они качаются на качелях, крутятся на каруселях, съезжают с горок, ходят по канатной дороге. Средний возраст детей - 3-5 лет, старше 10 нет ни одного: площадка адаптирована под совсем маленьких детей, а главное, под большое их количество. Одновременно играть на площадке и не толпиться удается всем. Перед оградками - лавочки, на которых сидят родители.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решила опросить родителей на площадке: почему несмотря на ограждения, они водят туда детей? Не боятся ли они, что их дети играют на недостроенной площадке?

- Где? Где ведутся строительные работы? На всей площадке ведутся строительные работы? Мы пришли сюда в первый раз. Мы и не знали, что тут до сих пор... А где тут, что тут достраивать? А тут вроде нигде не написано... Знаете, тут народу так много. Мы были здесь 1 июня, на площадку даже не заходили, тут народу было больше, чем надо. Поэтому я даже не знала, что тут что-то недостроено, - рассказывает мама 3-летнего мальчика, бодро скатывающегося с горки.

Родители сидят на детской площадке вместе с детьми
Родители сидят на детской площадке вместе с детьми

- Так вон проход есть, не совсем огорожена. Тут ограждение, наверное, такого рода - огородили территорию, чтобы здесь были дети маленькие - это же для малышей площадка. Потому что есть дети постарше на всяких больших самокатах. Огородили, чтобы они не ломали покрытие, мне кажется, - говорит папа 3-4-летнего ребенка, играющегося неподалеку.

Когда корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» указал на табличку, что ведутся строительные работы, отец оказался удивлен.

- А я и не заметил табличку. А что, нельзя здесь находиться что ли? Вот это да.

А вот новость о мальчике, сломавшем здесь ногу, в результате чего сняли качели, эффекта не произвела.

- Зачем? Вот разобрали колесо обозрения 15 лет назад, потому что тут мальчик разбился. Мальчик не очень мудрый, без присмотра родителей, трагедия большая.  Залез на самую верхотуру и разбился. Зачем разобрали? Может, просто надо было контроль установить, чтобы маленьких детей без сопровождения взрослых не пускали. Ребенок оказался без взрослых и случилась трагедия - колесо здесь при чем? Но с другой стороны, если эта площадка недостроена, логично здесь не находиться, пока не разрешит специальная комиссия или кто-то еще. Но жители <Бердска> же об этом не знают. Вот я от вас узнал, а мама будет гулять и все равно придет сюда.

Многие родители даже не подозревают, что площадка еще не достроена
Многие родители даже не подозревают, что площадка еще не достроена

А где не достроено, я не вижу ничего. Я вот, например, считаю, что ограждения тут специально, чтобы не лазили всякие. Ногу сломать можно везде, - говорит мать о случае 8 июня, когда мальчик сломал ногу на качели на этой же площадке. - Вот у меня вчера бегал <сын>, на щеке синяк набил, так что ж теперь, покрытие снимать?

Тем не менее некоторые родители знают об истинной цели ограждений, но не считают ожидание того, когда площадку примут в администрации, необходимым:

- Ну просто дети, вот, пусть, как говорится, играют, а мы за ними смотрим. Мы же за ними следим. Да, про сломанную ногу на детской площадке мы слышали, но дети есть дети, - отвечает другая мать со скамейки

Мамы со скамеечек наблюдают за своими детьми
Мамы со скамеечек наблюдают за своими детьми

- Я сюда прихожу, потому что я рядом живу, и внучата у меня, - рассказывает бабушка с двумя внуками. - Мы не боимся, что не достроено. Мы и не идем туда, где не достроено. Вот, допустим, качели - они достроены, мы на них качаемся. То, что доделано, мы туда и заходим. Потому что детям где-то все равно нужно гулять, а у нас не так много мест. Хороших детских площадок в Бердске мало. Здесь здорово. Мы вообще здесь очень рады, о-о-о-очень довольны, что это рядом с домом, это замечательно, что есть такой детский городок.

Родители рады такой огромной и хорошо обустроенной площадке в Бердске. Видимо, поэтому они не могут дождаться официального открытия
Родители рады такой огромной и хорошо обустроенной площадке в Бердске. Видимо, поэтому они не могут дождаться официального открытия

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Можно ли родителям водить детей на не достроенную площадку?

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