Сошествие Святого Духа: Что нужно обязательно сделать на Троицу 20 июня и на Родительский день 19 июня 2021
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Сошествие Святого Духа: Что нужно обязательно сделать на Троицу 20 июня и на Родительский день 19 июня 2021

8:20:536/14/2021Фото: Flickr
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К такому крупному празднику привязана и отмечается накануне большая поминальная суббота, которая правильно называется Вселенская Троицкая родительская суббота. Она пройдет 19 числа в июне 2021 года.

поминовение
Троицу предваряет большой родительский день

Третий по важности праздник в православном церковном календаре Троица будет отмечаться православными 20 июня. В этот день на землю от Господа был ниспослан Святой Дух, наполнивший собою все живое на земле. Именно он подарил апостолам возможность говорить на разных языках для несения христианства в разные уголки мира. А потому церковь считает этот день свои днем рождения. Именно поэтому праздник является таким важным.

К такому крупному празднику привязана и отмечается накануне большая поминальная суббота, которая правильно называется Вселенская Троицкая родительская суббота. Она пройдет 19 числа в июне 2021 года.

Как отмечают родительский день?

Эта родительская суббота является одной из двух самых крупных, она даже носит название Вселенская, потому что поминовение совершается совершенно по всем когда то усопшим православным.

Сила молитвы в этот день очень большая, поэтому всем обязательно нужно не упустить такой шанс облегчить страдания душ ваших усопших родных и близких. В храм можно подойти накануне вечером в пятницу и подать записки с их именами.

После утреннего заупокойного богослужения нужно посетить могилы на кладбище и навести там порядок, а потом все родные собираются дома за общей поминальной трапезой.

Как отмечают Троицу?

Главная традиция православных в этот большой праздник - посетить праздничную литургию в красиво украшенных к празднику храмах и помолиться от всего чистого сердца. В течение этого богослужения будет совершена единственная в году коленопреклонная молитва, в которой можно попросить Господа о благословении, помощи и вознести ему свою благодарность за все то, что у нас есть.

Можно принести в храм на освящение свои букеты дарственных трав и березовые веточки для освящения, которые потом хранятся в доме рядом в вербочками у икон. Они будут охранять ваш дом от беды и болезни.

Праздник празднуется пышно и богато. Столы накрываются вкусными блюдами, все гуляют в этот день и веселятся.

Работать в праздник Троицы люди всегда боялись, чтобы не гневить Господа. Однако прямого запрета на работу нет в Библии, особенно если работа ведется не в ущерб посещению храма и молитве. Тяжелую работу лучше отложить. чтобы вдоволь порадоваться празднику, а срочную работу выполнять не возбраняется.

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