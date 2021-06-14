Майкрософт выпустил новый трейлер Atomic Heart с песней группы «Мираж» в игре

Компания Майкрософт и студия Mundfish продемонстрировали новый трейлер ролевого боевика в открытом мире Atomic Heart. Примечательно, что одним из саунтреков к игре стала песня группы Мираж «Музыка нас связала».
Но ничего странного в этом нет, ведь события в игре разворачиваются в Советском союзе в альтернативной реальности где-то в 1955 году. По задумке создателей, в то время уже были изобретены высокие технологии – интернет, голограммы и даже роботы. . Главный герой — специальный агент по имени П-3, которого правительство посылает расследовать замолчавшее производство.
Ожидается, что официальный релиз выйдет на консолях и PC, а также в Xbox Game Pass.