Майкрософт выпустил новый трейлер Atomic Heart с песней группы «Мираж» в игре
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Майкрософт выпустил новый трейлер Atomic Heart с песней группы «Мираж» в игре

1:52:106/14/2021Фото: скрин с видео
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События в игре разворачиваются в Советском Союзе в альтернативной реальности.

Майкрософт выпустила трейлер новой игры

Компания Майкрософт и студия Mundfish продемонстрировали новый трейлер ролевого боевика в открытом мире Atomic Heart. Примечательно, что одним из саунтреков к игре стала песня группы Мираж «Музыка нас связала».

Но ничего странного в этом нет, ведь события в игре разворачиваются в Советском союзе в альтернативной реальности где-то в 1955 году. По задумке создателей, в то время уже были изобретены высокие технологии – интернет, голограммы и даже роботы. . Главный герой — специальный агент по имени П-3, которого правительство посылает расследовать замолчавшее производство.

Ожидается, что официальный релиз выйдет на консолях и PC, а также в Xbox Game Pass.

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