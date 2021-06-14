Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом в больницу Москвы. Он - вакцинировался
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Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом в больницу Москвы. Он - вакцинировался

2:10:486/14/2021Фото: Инстаграм
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Раанее он сообщал своим поклонникам, что привился в три захода.

Кузьмина госпитализировали с коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Известный музыкант Владимир Кузьмин сообщил в своем профиле Инстаграм, что его положили в больницу. Он рассказал о том, что ранее он в три захода привился от коронавируса и сейчас чувствует себя нормально. Также он отметил, что по словам врачей, благодаря вакцине болезнь должна протекать спокойно.

Также он призвал своих поклонников быть осторожнее из-за того что в Москве сейчас снова пик заболеваемости коронавирусом.

Напомним, Владимир Кузьмин родился в Москве в 1955 году, 31 мая ему исполнилось 66 лет. В 1979 году он основал группу «Карнавал» вместе с Александром Барыкиным, был лидером группы «Динамик».

Наибольшую известность музыкант получил благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой в 1980-х годах. Кузьмин исполнял с ней дуэтом песню Игоря Николаева «Две Звезды», а также написал для певицы несколько композиций.



 










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Публикация от Владимир Кузьмин 🎸🎸🎸 (@v.kuzmin_official)




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