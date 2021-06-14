В Бердске ЦГБ покупает УЗИ-аппарат за 13 млн рублей для женской консультации

Объявлен победитель аукциона на поставку аппарата УЗИ в женскую консультацию Бердской ЦГБ. По итогам торгов выиграла компания «БКЦ», которая предложила наименьшую сумму. Горбольница Бердска была готова заплатить за новое оборудование 13,333 млн рублей.
В ходе аукциона его участники снизили цену до 12,967 млн. Второй участник - «Второе мнение», который остался без контракта, предложил на 37 тыс. рублей больше. По закону №44 победителем торгов является тот, кто дает минимальную цену. Бердская ЦГБ оплачивает новый аппарат из собственных средств, которые ей предоставляет бюджет на осуществление текущей деятельности.
Аукцион состоялся в конце мая 2021 года. И по условиям договора оборудование должно быть поставлено в больничный корпус на ул. Пушкина, 172, где находится женская консультация, в течение трех месяцев. Таким образом, уже с осени 2021 года бердских женщин будут обследовать на самом современном УЗИ-аппарате.
К новому оборудованию предъявляют повышенные требования. Как сказано в документах закупки, планируют получить аппарат ультразвукового экспертного класса для исследований в акушерстве и гинекологии. Он должен обладать функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волной допплерографии. Кроме того, УЗИ должен быть оснащен комплектом датчиков (конвексный и внутриполостной) для ультразвуковых исследований женских половых органов и органов плода в режиме 2D и 3-4D.
К аппарату прилагается персональный компьютер с доступом в интернет, с пакетом прикладных программ для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений. УЗИ-аппарат обеспечивается источником бесперебойного питания и устройством для печати медицинских изображений.
Более простой подобный прибор для обследования беременных и женщин с возможными патологиями появился в Бердской ЦГБ в конце 2020 года. Как рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», главврач горбольницы Алла Дробинская, тот аппарат УЗИ стоил около 2 млн рублей. Его руководитель бердского здравоохранения оценивала как современную высокочастотную технику, позволяющую проводить качественные исследования. По словам Дробинской, исчезли очереди на обследование женщин.
Новый же аппарат предназначен для проведения перинатальной (дородовой) диагностики. Такое ультразвуковое исследование позволит врачам на ранних стадиях беременности своевременно распознавать пороки внутриутробного развития плода.
Губернатор вмешался
УЗИ-аппарат попросили бердские врачи у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на открытии после ремонта в феврале 2019 года больничного корпуса на ул. Пушкина, 172, где работает женская консультация. Заведующая отделением Надежда Мурзинцева рассказала главе региона, что прибыли два молодых доктора-ультразвуколога, на которых «большие планы». Но им не на чем работать, хотя все кабинеты укомплектованы.
Министр здравоохранения Константин Хальзов напомнил Травникову, что говорил ему на коллегии «про ультразвуковое сопровождение определенной категории пациентов». Один из приборов хотели бы поставить в бердскую женскую консультацию в рамках целевого закупа. В том числе ради снижения младенческой смертности.
справка
По данным из открытых источников, ООО «БКЦ» зарегистрировано в 2005 году в Новосибирске. Руководителем является директор Ковеня Евгения Викторовна. Размер уставного капитала - 10 000 рублей. Основной вид деятельности - торговля оптовая фармацевтической продукцией (указано 9 дополнительных видов). Организация присутствует в реестре малого и среднего бизнеса как микропредприятие с 1 августа 2016 года.
Найдена информация о победе ООО «БКЦ» в 190 тендерах на сумму 182 272 411 рублей. Есть данные об участии организации в одном завершенном арбитражном деле.
В топ-5 заказчиков «БКЦ» значатся в том числе Бердская и Искитимская горбольницы. Судя по всему, контракт на поставку УЗИ-аппарата за 13 млн рублей в женскую консультацию Бердска для ЦГБ является первым. Зато компания активно сотрудничает по поставкам оборудования с новосибирским НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (121 контракт на 123 млн рублей), новосибирским Клиническим центром охраны здоровья семьи и репродукции (52 контракта на 18 млн) и Институтом цитологии и генетики СО РАН (6 контрактов на 12 млн).