В России предложили не пускать непривитых россиян на борт самолета

Руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил о том, что на борт самолета нельзя пускать людей, которые не переболели или не сделали себе прививку от коронавируса. По его мнению из-за таких граждан высок риск распространения инфекции. Он отметил, что каждый из непривитых или не переболевших должен понимать, что если он является носителем вируса, то может заразить всех, кто находится на борту. А это от 150 до 300 человек сразу.
Также он подчеркнул, что эта мера не должна быть принудительной.
«Поездки за рубеж, внутренние рейсы — все эти вещи надо сделать либо с разрешительной системой через вакцинацию, либо если человек переболел», — уточнил он.
Отметим, что ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский сообщил о том, что если граждане в России не будут как можно активнее вакцинироваться, то ситуация с заболеваемостью может стать плачевной.