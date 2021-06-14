За покупку алкоголя детям в России строже накажут
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За покупку алкоголя детям в России строже накажут

3:09:266/14/2021Фото: pixabay
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Общественник Султан Хамзаев также предложил , повторную покупку и передачу алкоголя несовершеннолетним нужно приравнять к повторной продаже спиртного несовершеннолетним.

За покупку алкоголя детям могут начать штрафовать

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил внести поправки в закон, которые ужесточают наказание за покупку алкоголя и последующую передачу его несовершеннолетним. Он направил соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и отметил, что часто бывают случаи, когда взрослые безвозмездно или за определенную плату покупают алкогольную продукцию и передают ее детям. При этом в стране нет закона, который бы наказывал взрослых за такие поступки. Он предложил внести в кодекс Кодекс об административных правонарушениях дополнения, приравнивающие покупку спиртного для последующей передачи детям к вовлечению несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции.

Кроме того, Хамзаев предложил поправки и в Уголовный кодекс. По его мнению, повторную покупку и передачу алкоголя несовершеннолетним нужно приравнять к повторной продаже спиртного несовершеннолетним.

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