За покупку алкоголя детям в России строже накажут

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил внести поправки в закон, которые ужесточают наказание за покупку алкоголя и последующую передачу его несовершеннолетним. Он направил соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и отметил, что часто бывают случаи, когда взрослые безвозмездно или за определенную плату покупают алкогольную продукцию и передают ее детям. При этом в стране нет закона, который бы наказывал взрослых за такие поступки. Он предложил внести в кодекс Кодекс об административных правонарушениях дополнения, приравнивающие покупку спиртного для последующей передачи детям к вовлечению несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции.
Кроме того, Хамзаев предложил поправки и в Уголовный кодекс. По его мнению, повторную покупку и передачу алкоголя несовершеннолетним нужно приравнять к повторной продаже спиртного несовершеннолетним.