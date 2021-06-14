В Москве няня украла двухлетнюю девочку у матери. Подробности ЧП на видео
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В Москве няня украла двухлетнюю девочку у матери. Подробности ЧП на видео

3:34:006/14/2021Фото: скрин с видео
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Выяснилось, что горе-родительница нашла няню на стройке через незнакомого человека.

Няня со стройки украла ребенка в Москве

Накануне в Подмосковье, в городе Видное произошло ЧП. Там у матери похитили двухлетнюю дочь. Как выяснилось, горе-родительница оставила ребенка с незнакомой няней и ее сожителем.

По рассказам самой женщины, она работает в строительном концерне. Там она свела знакомство с Михаилом, который пришел устраиваться на работу. Мужчина услышал ее разговор со знакомой, в котором она говорила, что ей не с кем оставлять ребенка. Тогда Михаил предложил ей в качестве няни свою сожительницу Альбину. Женщина согласилась.

Потом, когда ребенок остался с Альбиной, а мама уехала по делам, произошло ЧП. Михаил попытался украсть у соседей куртку, а Альбина взяла девочку за руку и увела. Про некоторым данным, женщина могла взять ребенка и уехать на вокзал, а оттуда на электричке в Москву. По факту случившегося Следственным комитетом РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Похищение». К розыску девочки подключились волонтеры.

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