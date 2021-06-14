Депутат Новосибирска Вера Ганзя требует штрафовать тех, кто заявляет о бесполезности прививок от коронавируса

Вера Ганзя, депутат от партии КПРФ в Новосибирске предложила ввести ответственность для тех, кто пропагандирует бесполезность прививок от коронавируса. Она заявила об это после того, как стала известна информация о введении ограничений в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук:
- Для тех, кто сам до сих пор не верит в КОВИД — 19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности. Тех, кто не выполняет элементарных мер безопасности, опять будут вразумлять рублем, - рассказала она.
Отметим, что сама депутат поставила прививку, но у нее не сформировались антитела. Несмотря на это, она еще раз призвала жителей прививаться. Также она настаивает на добровольных прививках и считает, что вакцинация не должна быть насильственной.