Депутат Новосибирска Вера Ганзя требует штрафовать тех, кто заявляет о бесполезности прививок от коронавируса
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Депутат Новосибирска Вера Ганзя требует штрафовать тех, кто заявляет о бесполезности прививок от коронавируса

3:54:556/14/2021Фото: Фейсбук
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Сама Ганзя прививку поставила, но вот антитела к коронавирусу у нее не сформировались.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Вера Ганзя, депутат от партии КПРФ в Новосибирске предложила ввести ответственность для тех, кто пропагандирует бесполезность прививок от коронавируса. Она заявила об это после того, как стала известна информация о введении ограничений в Москве из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук:

- Для тех, кто сам до сих пор не верит в КОВИД — 19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности. Тех, кто не выполняет элементарных мер безопасности, опять будут вразумлять рублем, - рассказала она.

Отметим, что сама депутат поставила прививку, но у нее не сформировались антитела. Несмотря на это, она еще раз призвала жителей прививаться. Также она настаивает на добровольных прививках и считает, что вакцинация не должна быть насильственной.

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