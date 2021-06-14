Как умирала артистка Ирина Цывина, велел выяснить глава СК Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки по факту смерти Заслуженной артистки России Ирины Цывиной. Напомним, она скончалась в апреле 2019 года.
Отметим, что письмо к председателю Следственного комитета с просьбой провести тщательной расследование написала дочь Цывиной. Она рассказала, что сомневается в правдивости официальной причины смерти матери и недовольна работой следственных органов.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы и о ходе и результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении пресс-служба ведомства.