Как умирала артистка Ирина Цывина, велел выяснить глава СК Александр Бастрыкин
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Как умирала артистка Ирина Цывина, велел выяснить глава СК Александр Бастрыкин

4:07:036/14/2021Фото: кадр из фильма
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Дочь артистки написала письмо Бастрыкину и рассказала, что она не верит в официальную версию смерти матери.

Дочь Цывиной не верит в официальную причину ее смерти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки по факту смерти Заслуженной артистки России Ирины Цывиной. Напомним, она скончалась в апреле 2019 года.

Отметим, что письмо к председателю Следственного комитета с просьбой провести тщательной расследование написала дочь Цывиной. Она рассказала, что сомневается в правдивости официальной причины смерти матери и недовольна работой следственных органов.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы и о ходе и результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

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