Как наказали проломившего голову 6-летнему ребенку отчима из Бердска, стало известно

Все еще находиться за решеткой 23-летний отчим, который избил своего пасынка в Бердске.
Напомним, что в апреле 2021 года в правоохранительные органы из медицинского учреждения сообщили о прибытии малолетнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция немедленно выехала на место ЧП. В ходе разбирательства было установлено, что 23-летний мужчина разозлился на 6-летнего мальчика. По словам отчима, он не давал ему спать и шумел. Из-за злости взрослый швырнул малолетнего на деревянный пол. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Из отделения реанимации Бердска ребенок был доставлен в областную больницу Новосибирска по линии санавиации. После перенесенной операции ребенка доставили домой.
Как сообщила сегодня, 14 июня представитель СК Новосибирской области Татьяна Дмитриева, обвиняемый сейчас под стражей.
- Расследование продолжается,- сказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева.
Отметим, что ранее мать 6-летнего мальчика сообщала источнику "Курьер. Среда. Бердск", что исключит любые контакты своей семьи с мужчиной, который принес в ее семью горе. По информации нашей редакции, 23-летний отчим является уроженцем Таджикистана.