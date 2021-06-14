Как наказали проломившего голову 6-летнему ребенку отчима из Бердска, стало известно
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Как наказали проломившего голову 6-летнему ребенку отчима из Бердска, стало известно

5:06:186/14/2021,Алина БуроваФото: pexels.com
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Из-за агрессии тирана малолетнего мальчика в больницу транспортировали по линии санавиации. Произошедшее с ним он не забудет никогда. Простит ли он отчима?

Пока все участники конфликта ждут решения суда

Все еще находиться за решеткой 23-летний отчим, который избил своего пасынка в Бердске.

Напомним, что в апреле 2021 года в правоохранительные органы из медицинского учреждения сообщили о прибытии малолетнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция немедленно выехала на место ЧП. В ходе разбирательства было установлено, что 23-летний мужчина разозлился на 6-летнего мальчика. По словам отчима, он не давал ему спать и шумел. Из-за злости взрослый швырнул малолетнего на деревянный пол. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Из отделения реанимации Бердска ребенок был доставлен в областную больницу Новосибирска по линии санавиации. После перенесенной операции ребенка доставили домой.

Как сообщила сегодня, 14 июня представитель СК Новосибирской области Татьяна Дмитриева, обвиняемый сейчас под стражей.

- Расследование продолжается,- сказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева.

Отметим, что ранее мать 6-летнего мальчика сообщала источнику "Курьер. Среда. Бердск", что исключит любые контакты своей семьи с мужчиной, который принес в ее семью горе. По информации нашей редакции, 23-летний отчим является уроженцем Таджикистана.

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