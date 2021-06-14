Коронавирусом заразились 13 721 россиян за сутки на 14 июня 2021
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Коронавирусом заразились 13 721 россиян за сутки на 14 июня 2021

4:54:106/14/2021Фото: pixabay
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Отметим, что цифра упала незначительно по сравнению со вчерашним днем.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 14 июня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о 13 721 новом заболевшем коронавирусом. Отметим, что это на семь процентов меньше, чем сутки ранее. За это время выздоровели 8312 пациентов, погиб 371 человек. Всего за время пандемии в стране новым вирусом заразились 5 222 408 россиян, побороли болезнь — 4 809 647, скончался — 126 801. За этот период медики сделали более 143,1 миллиона ПЦР-тестов.

Больше всего зараженных, традиционно, в столице - 6590, что на 14,5% меньше, чем в воскресенье. Выписались из больниц — 2815,скончались 72 человека — прирост составил 4,3%.В Московской области врачи выявили 1043 новых случая ковида — прирост составил 9,4%. Выздоровели 898 жителей, умерли — 10, что на 11,1% больше. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 865 жителей — показатель почти не изменился. За это время выздоровели 959 пациентов, скончались 48 заболевших — здесь тоже все осталось на прежнем уровне.

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