"Как сказать, что дочь убита": В Омске изрезанная мужем жена пришла в себя
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"Как сказать, что дочь убита": В Омске изрезанная мужем жена пришла в себя

5:12:536/14/2021Фото: Pixabay
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Мужчина, придя с работы, расправился с женой и детьми, от ножевых ранений 15-летняя девочка погибла.

В Омской области отец в белой горячке порезал семью

11 июня в селе Пристанское Таврического района Омской области произошла трагедия. Пришедший с работы отец семейства в состоянии белой горячки кинулся с ножом на детей и жену. С серьезными ранами пострадавших увезли в больницу, старшая дочь от полученных ран скончалась.

В настоящее время стало известно о том, что многодетная мать пришла в себя, но пока не знает о смерти дочери. После бойни мертвую девочку нашла соседка в огороде, где та пыталась сбежать от отчима, сын находится в больнице с ранениями.

По словам соседей, глава семейства не отличался буйным нравом и любил жену и детей. По словам подруг погибшей девятиклассницы, все было не так радужно:

- Это неправда, что отчим любил ее как родную дочь. У них уже долгое время были плохие отношения. Мы довольно близко с ней общались, и Даша рассказывала мне, что он ее обижает. Часто она была избита. Я думаю, что в очередной раз у них случился конфликт, и в этот раз закончилось все очень и очень печально.

Жизни матери убитой девушки уже ничего не угрожает. Хотя она потеряла много крови, состояние позволило перевести пострадавшую в общую палату. Врачи не разрешают ей разговаривать из-за поврежденного горла.

Родственники пока не рассказали матери о смерти дочери — они не знают как это сделать, чтобы не ухудшить ее состояние. Отец семейства задержан, дети находятся у бабушки. По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, пишет Новый Омск.

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