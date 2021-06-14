В Подмосковье ввели обязательный масочный режим в общественных местах с 14 июня 2021

Сегодня, 14 июня, стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал официальное постановление, согласно которому в области вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Действовать он будет до 20 июня. Использование масок обязательно в магазинах, аптеках, медицинских организациях, общественном транспорте, такси, а также на всех предприятиях, продолжающих свою работу, следует из документа. Постановление обязывает организации не допускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы. При этом отмечается, что этот пункт постановления не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию.
Также губернатор рекомендовал бизнесменам и организациям поощрять клиентов, которые имеют сертификат о вакцинации от коронавируса.
Кстати, в Московской области пройдет лотерея среди тех, кто получил прививку. Главный приз – трехкомнатная квартира в Серпухове.