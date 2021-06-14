День мотоциклиста 2021: Бородатые байкеры в кожанках со всей Новосибирской области похвастались мотоциклами в Бердске 14 июня. Смотрите фото и видео
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День мотоциклиста 2021: Бородатые байкеры в кожанках со всей Новосибирской области похвастались мотоциклами в Бердске 14 июня. Смотрите фото и видео

5:24:196/14/2021,Алиса ЕршоваФото: Алисы Ершовой
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День мотоциклиста прошел на площади перед кинотеатром «Орион»
День мотоциклиста прошел на площади перед кинотеатром «Орион»

14 июня в Бердске прошел день мотоциклиста на Праздничной площадке перед кинотеатром «Орион». На него приехали мотоциклисты со всей Новосибирской области, очень много мотоциклистов с Новосибирска. Все они поставили свой транспорт в ряд, чтобы все зрители могли походить и полюбоваться их железными конями.

На дне мотоциклистов выступали рок-группы, звучала громкая музыка, электро-гитары

Для детей организовали конкурсы: сначала им необходимо было прокатить колесо от мотоцикла на скорость - справлялись далеко не все, колеса могли легко упасть. Потом каждому ребенку выдали мелок и устроили соревнование на лучший нарисованный мотоцикл. Дети принялись за конкурс с энтузиазмом.

Колеса докатить смогли не все дети - это оказалось не так-то просто
Колеса докатить смогли не все дети - это оказалось не так-то просто

Для тех, кто никогда не видел квадроциклы и мечтал посидеть в них, поставили три внедорожника. Все квадроциклы постоянно были полны детьми - мальчики лет пяти с удовольствием садились за водительское сидение и «рулили».

Квадроциклы пользовались популярностью
Квадроциклы пользовались популярностью

Также чтобы развлекать детей на праздник пригласили Нолика и Симку - ведущие из мультика «Фиксики» в разноцветных костюмах резвились вместе с ребятами.

Нолик и Симка тоже пришли на праздник
Нолик и Симка тоже пришли на праздник

На праздник приехало много мотоциклистов - они общались между собой, обменивались опытом, наслаждались концертом.

- Мы приехали поддержать наших товарищей, отпраздновать вместе с ними, - говорит мотоциклист Алёна. На праздник она приехала с группой байкеров.

Дети очень обрадовались шумному празднику, возможности вживую увидеть и потрогать мотоцикл и квадроцикл, а также получить сладкие призы за конкурсы.

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