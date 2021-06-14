День мотоциклиста 2021: Бородатые байкеры в кожанках со всей Новосибирской области похвастались мотоциклами в Бердске 14 июня. Смотрите фото и видео

14 июня в Бердске прошел день мотоциклиста на Праздничной площадке перед кинотеатром «Орион». На него приехали мотоциклисты со всей Новосибирской области, очень много мотоциклистов с Новосибирска. Все они поставили свой транспорт в ряд, чтобы все зрители могли походить и полюбоваться их железными конями.
На дне мотоциклистов выступали рок-группы, звучала громкая музыка, электро-гитары
Для детей организовали конкурсы: сначала им необходимо было прокатить колесо от мотоцикла на скорость - справлялись далеко не все, колеса могли легко упасть. Потом каждому ребенку выдали мелок и устроили соревнование на лучший нарисованный мотоцикл. Дети принялись за конкурс с энтузиазмом.
Для тех, кто никогда не видел квадроциклы и мечтал посидеть в них, поставили три внедорожника. Все квадроциклы постоянно были полны детьми - мальчики лет пяти с удовольствием садились за водительское сидение и «рулили».
Также чтобы развлекать детей на праздник пригласили Нолика и Симку - ведущие из мультика «Фиксики» в разноцветных костюмах резвились вместе с ребятами.
На праздник приехало много мотоциклистов - они общались между собой, обменивались опытом, наслаждались концертом.
- Мы приехали поддержать наших товарищей, отпраздновать вместе с ними, - говорит мотоциклист Алёна. На праздник она приехала с группой байкеров.
Дети очень обрадовались шумному празднику, возможности вживую увидеть и потрогать мотоцикл и квадроцикл, а также получить сладкие призы за конкурсы.