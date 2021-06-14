Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с назначением

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что глава России Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Президент отметил, что отношения России и Израиля всегда носили дружественный характер и деятельность нового премьер-министра будет способствовать их развитию.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — отметил президент.
13 июня кнессет 60 голосами против 59 утвердил новый состав 36-го правительства Израиля во главе с Беннетом. Он также назначил депутата Яира Лапида из партии «Еш Атид» ротационным премьер-министром, который займет этот пост через два года после Беннета, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предыдущим премьер-министром Израиля был Беньямин Нетаньяху, который занимал свой пост в течение 12 лет.