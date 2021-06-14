Домашняя курица насмерть заклевала змею. Защищала цыплят
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Домашняя курица насмерть заклевала змею. Защищала цыплят

5:25:436/14/2021Фото: pixabay
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А после этого со спокойной совестью, прихватив цыплят, удалилась в безопасное место.

Курица, защищая цыплят, убила змею

В Башкирии нашли, вероятно, самую смелую курицу России. Ее обнаружили в Салаватском районе. Выяснилось, что там случилось ЧП – змея пробралась во двор одного из сельчан и напала на курицу, которая охраняла свой выводок цыплят. Но вот змея не рассчитывала, что курица внезапно даст отпор. Непонятно, что именно привлекло змею – то ли корм насыпанный в тарелку то ли она решила поживиться цыплятами. Но в итоге, курица не стала интересоваться, с какой целью змея заглянула на огонек и сразу набросилась на ее защищая своих детей.

В итоге, обычная домашняя птица насмерть заклевала змею. А после этого со спокойной совестью, прихватив цыплят, удалилась в безопасное место.

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