Домашняя курица насмерть заклевала змею. Защищала цыплят

В Башкирии нашли, вероятно, самую смелую курицу России. Ее обнаружили в Салаватском районе. Выяснилось, что там случилось ЧП – змея пробралась во двор одного из сельчан и напала на курицу, которая охраняла свой выводок цыплят. Но вот змея не рассчитывала, что курица внезапно даст отпор. Непонятно, что именно привлекло змею – то ли корм насыпанный в тарелку то ли она решила поживиться цыплятами. Но в итоге, курица не стала интересоваться, с какой целью змея заглянула на огонек и сразу набросилась на ее защищая своих детей.
В итоге, обычная домашняя птица насмерть заклевала змею. А после этого со спокойной совестью, прихватив цыплят, удалилась в безопасное место.