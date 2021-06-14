В России зафиксировали рекордные цифры смертей в 2020 году
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В России зафиксировали рекордные цифры смертей в 2020 году

5:35:216/14/2021Фото: pixabay
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По данным ведомства она значительно выросла – в среднем по стране естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом — с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек.

В России стремительно растет убыль населения

Росстат опубликовал данные за прошлый год, в которых видно, насколько увеличилась естественная убыль населения. По данным ведомства она значительно выросла – в среднем по стране естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом — с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек. Это рекордные цифры.

В Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 180 человек. В 2020 году — 12,9 тыс. человек. Данные Татарстана сильно выбиваются из статистики остальных поволжских регионов, где коэффициент прироста естественной убыли населения в среднем не превышал 2,5.

В Питере убыль населения выросла с 308 человек в 2019 году до 17 900 человек в 2020. Москва же стала лидером по абсолютному снижению численности населения: в 2019 году население столицы выросло на 16,2 тыс. человек, а в 2020-м сократилось на 24,6 тыс.

В Северо-Кавказском округе, наоборот, прирост населения, как и традиционно, но в 202 году он стал меньше. Но в двух регионах все равно фиксируется убыль - в Северной Осетии в прошлом году убыль составила 346 человек (в 2019-м — прирост в 1,3 тыс.), в Ставропольском крае убыль в 9,1 тыс. человек (в 2019-м — 3,6 тыс.).

Убыль населения ускорилась в Астраханской области (в 6 раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в 3 раза).

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