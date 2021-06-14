Арестованная россиянка Софья Сапега останется в белорусской тюрьме
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Арестованная россиянка Софья Сапега останется в белорусской тюрьме

8:56:356/14/2021Фото: sapega_sofia_ / Instagram
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Суд не удовлетворил третью жалобу на ее задержание. Россиянку 23 мая задержали в минском аэропорту вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. 

В Минске суд не стал удовлетворять жалобу на задержание Сапеги

В Минске состоялось заседание суда Партизанского района по делу гражданки России. Суд не удовлетворил жалобу на задержание Софьи Сапеги.

Жалобу рассматривали в закрытом режиме, однако решение было озвучено публично. 13 июня сообщили о том, что Софья Сапега подала жалобу на решение о своем задержании.

«Состоялось судебное заседание по жалобе Софьи на ее задержание. Несмотря на доводы Софьи и ее защиты, суд отказал в удовлетворении жалобы. Сама Софья в судебное заседание не доставлялась. О месте и времени рассмотрения уведомлена», — сообщил защитник россиянки.

Видеосвязи, по которой белорусский суд мог бы задать вопросы задержанной гражданке РФ, не было налажено. Жалоба, по которой проходил суд, была уже третьей, в удовлетворении двух предыдущих также было отказано

Россиянку 23 мая задержали в минском аэропорту вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после посадки самолета из-за якобы заложенной бомбы.

После экстренной посадки авиасудна с пассажирами, летевшими из Афин в Вильнюс, разгорелся международный скандал, повлекший за собой отказ европейских авиакомпаний на пролет над территорией Белоруссии.

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