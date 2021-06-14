Что ответил Путин о Байдене и Трампе в интервью американскому телеканалу NBC, стало известно
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Что ответил Путин о Байдене и Трампе в интервью американскому телеканалу NBC, стало известно

6:15:306/14/2021Фото: Скрин с видео
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Президент РФ честно рассказал о взаимодействии двух стран. Разговор состоялся в преддверии встречи лидеров США и России.

Путин пообщался с американскими журналистами

Российский лидер Владимир Путин в преддверии саммита с американским президентом Джо Байденом в Женеве дал большое интервью американскому телеканалу NBC. Фрагмент разговора был показан в минувшую пятницу, 11 июня, поздно ночью. Полная же версия интервью выйдет сегодня, 14 июня.

Отметим, что в разговоре с американским журналистом Путин дал оценку отношениям США и России, а также рассказал о своем отношении к бывшему президенту США Дональду Трампу и нынешнему Джо Байдену.

Вот некоторые выдержки из его интервью:

- Отношения РФ и США находятся в низшей за последние годы точке.

- Бывший президент США, господин Трамп, человек незаурядный, талантливый. Иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был.

- Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал. Он всю жизнь свою сознательную почти что в политике. Он занимается этим многие-многие годы.

Отметим, что журналисты телеканала NBC анонсируют интервью, которое выйдет сегодня вечером, как «по-настоящему выдающееся интервью».

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