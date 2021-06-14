"Дождь" исключили из кремлевского пула журналистов из-за Навального

Канал "Дождь" исключили из официального журналистского пула президента России Владимира Путина.
Эту информацию подтвердил. «Да, несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле», — цитирует главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко "Медуза" (признана иноагентом).
Журналист "Дождя" не участвует в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с 13 мая.
Причиной исключения из пула стало то, что телеканал подробно освещал возвращение Алексея Навального из Германии и последующие митинги в его поддержку, которые были незаконными, поскольку власть их не санкционировала.
14 июня Песков официально подтвердил, что корреспонденты "Дождя" не входят в кремлевский пул после прямой поддержки незаконных акций.
"Да. Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям", - ответил он на вопрос журналистов на брифинге.
После этого, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сделал заявление.
"Лишение телеканала «"Дождь»" аккредитации при президенте РФ вызывает недоумение и возмущение. Недоумение — потому что аккредитации можно лишить лишь по причинам, установленным ст. 48 Закона о СМИ. И то не целое издание, а конкретного журналиста. Возмущение — потому что очевидна политическая подоплека этого решения. Освещение тех или иных событий — это не их поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом. Мы считаем, что ошибочное решение об отстранении наших коллег должно быть пересмотрено".