"Дождь" исключили из кремлевского пула журналистов из-за Навального
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"Дождь" исключили из кремлевского пула журналистов из-за Навального

6:05:186/14/2021Фото: prexplore.ru
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После этого, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сделал заявление: "Освещение тех или иных событий — это не их поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом".

«Дождь» исключили из кремлевского пула журналистов

Канал "Дождь" исключили из официального журналистского пула президента России Владимира Путина.

Эту информацию подтвердил. «Да, несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле», — цитирует главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко "Медуза" (признана иноагентом).

Журналист "Дождя" не участвует в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с 13 мая.

Причиной исключения из пула стало то, что телеканал подробно освещал возвращение Алексея Навального из Германии и последующие митинги в его поддержку, которые были незаконными, поскольку власть их не санкционировала.

14 июня Песков официально подтвердил, что корреспонденты "Дождя" не входят в кремлевский пул после прямой поддержки незаконных акций.

"Да. Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям", - ответил он на вопрос журналистов на брифинге.

После этого, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сделал заявление.

"Лишение телеканала «"Дождь»" аккредитации при президенте РФ вызывает недоумение и возмущение. Недоумение — потому что аккредитации можно лишить лишь по причинам, установленным ст. 48 Закона о СМИ. И то не целое издание, а конкретного журналиста. Возмущение — потому что очевидна политическая подоплека этого решения. Освещение тех или иных событий — это не их поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом. Мы считаем, что ошибочное решение об отстранении наших коллег должно быть пересмотрено".

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