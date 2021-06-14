Поддержат ли бизнес из-за новых ограничений, ответили власти Москвы
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Поддержат ли бизнес из-за новых ограничений, ответили власти Москвы

6:30:496/14/2021Фото: Wikimedia Commons
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Введение ограничений в Москве продлятся до 20 июня. Работодателям дали указание отправить 30% непривитых работников на удаленку.

Предприниматели в Москве не получат компенсации за неделю простоя

С воскресенья в столице закрыты все фудкорты, общепит по ночам работает только на вынос. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочей неделе, которая продлится с праздничных дней до 20 июня, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Причиной ограничений стал резкий рост заболевших коронавирусом в столице. 12 июня в Москве было выявлено 6,7 тысяч новых случаев заражения, на следующий день речь шла уже о 7,7 тысячах. Во всех стационарах, принимающих коронавирусных больных, было заполнено 78 % койко-мест.

Про поддержку бизнеса, страдающего от отсутствия работы сказали в мэрии Москвы: «Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются».

Ограничения коснулись предприятий общепита — были закрыты все фудкорты с 13 по 20 июня. Также стало известно о закрытии посещений в зоопарках, детских площадках, организациях бытовых услуг и ночной работы общепитов, кроме как на вынос и на доставку.

Работодателям дали указание отправить 30% непривитых работников на удаленку и провести мотивирующую работу с целью вакцинации сотрудников.

В Москве пока не собираются вводить пропускной режим и повышать штрафы за отказ носить маски в общественных местах, однако жителей столицы предупреждают о необходимости соблюдения социальной дистанции и минимизации контактов.

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