Повышенные оклады космонавтам утвердил премьер Мишустин. Узнайте суммы

Правительство выделило дополнительные средства на повышение окладов космонавтов, сообщили 14 июня в правительстве. На финансирование повышенных окладов космонавтов будет направлено 127,4 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как сказано в документе, деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Они пойдут в Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина. Именно там получают зарплаты российские космонавты.
В апреле по поручению президента Владимира Путина правительство утвердило постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов. Тогда же оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У самих космонавтов он увеличился с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже побывал в космосе, – с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей.
В кабмине уточнили, что должностной оклад – одна из составляющих зарплат космонавтов. Помимо этого компонента в нее входят выплаты компенсационного и стимулирующего характера.