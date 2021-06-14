Повышенные оклады космонавтам утвердил премьер Мишустин. Узнайте суммы
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Повышенные оклады космонавтам утвердил премьер Мишустин. Узнайте суммы

6:42:486/14/2021
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Деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Они пойдут в Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина, где получают зарплаты российские космонавты.

космонавт, космос
Космонавтам повысили зарплату

Правительство выделило дополнительные средства на повышение окладов космонавтов, сообщили 14 июня в правительстве.  На финансирование повышенных окладов космонавтов будет направлено 127,4 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сказано в документе, деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Они пойдут в Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина. Именно там получают зарплаты российские космонавты.

В апреле по поручению президента Владимира Путина правительство утвердило постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов. Тогда же оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У самих космонавтов он увеличился с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже побывал в космосе, – с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей.

В кабмине уточнили, что должностной оклад – одна из составляющих зарплат космонавтов. Помимо этого компонента в нее входят выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

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