Путин готов обменять заключенных между Россией и США
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Путин готов обменять заключенных между Россией и США

6:57:266/14/2021
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На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, политик ответил: "Да, конечно".

президент
Путин не исключает обмена заключенными между РФ и США

Владимир Путин заявил, что не исключает обмена заключенными между Россией и США. Об этом он сказал в интервью NBC, полная версия которого, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", появится позже. Лидер РФ ответил на вопросы в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве.

На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, политик ответил: "Да, конечно".

А на вопрос, не желает ли РФ освободить заключенных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана, российский лидер ответил: "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы".

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