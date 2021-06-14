Регионам выделят 7 млрд рублей на чистый воздух
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Регионам выделят 7 млрд рублей на чистый воздух

7:53:386/14/2021Фото: Wikimedia Commons
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4,8 млрд рублей отправят на реализацию мероприятий по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ.

В правительстве решили направить деньги в регионы для решения проблем экологии

Федеральным центром будут выделены средства, чтобы помочь регионам решить вопрос несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 7 млрд рублей на эти цели.

На работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, дополнительно направят почти 900 млн рублей. Деньги получат пять регионов России, в их числе Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области. Кроме того, более 1,3 млрд рублей поступит в Московскую область на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов – «Царёво», «Слизнево», «Вальцово», «Съяново», «Часцы», «Каурцево», «Парфёново». Данная работа ведётся в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».

4,8 млрд рублей отправят на реализацию мероприятий по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. Средства получат четыре региона - Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области. В Новокузнецке закупят трамваи и троллейбусы, а также построят сети газоснабжения и подключат к ним частные жилые дома. Обновление парка общественного транспорта за счёт более экологичных моделей также планируется в Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

10 июня прошло заседание правительства, на котором были распределены средства по регионам. По словам Михаила Мишустина, выделенные деньги призваны решать экологические проблемы, возникшие в индустриальных городах.

«От того, каким воздухом мы дышим, зависит качество и комфортность жизни», – сказал глава кабмина, пишут на сайте правительства России.

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