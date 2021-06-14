Взрывы гремят один на одним у АЗС в Новосибирске: Есть пострадавшие, к заправке подбирается огонь
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Взрывы гремят один на одним у АЗС в Новосибирске: Есть пострадавшие, к заправке подбирается огонь

7:08:246/14/2021Фото: Скриншот
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На данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом. На складе произошел огромный пожар.

Пожар приближается к заправке

В Новосибирске на складе около газовой заправки произошел взрыв. Пострадали четыре человека, передает Mash.

Огонь подбирается к АГЗС на Гусинобродском шоссе, 60. Пожару дали повышенный ранг. Ожоги получили четыре человека, их готовят к госпитализации.

Шоссе и трамвайные пути перекрыли.

Пострадавшего мужчину и ребенка в больницу повез сотрудник ГИБДД. Также травмы получили спасатель и водитель пожарной машины.

Пожар на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска подтвердили в региональном управлении МЧС.

"14 июня в 18:03 (мест) в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар на АЗС. На момент прибытия первого пожарного подразделения с места происшествия идет густой черный дым. Информация уточняется", - рассказали в спасательном ведомстве.

Силы пожарно-спасательного гарнизона МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу на автогазозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска. По оперативной информации есть пострадавшие.

В 18:04 (вр.местн.) пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе. Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление. На данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.

Вместе с тем четыре гражданина с ожогами госпитализированы в медицинские учреждения. Улица Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД. Дополнительная информация уточняется.

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