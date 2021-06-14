АЗС разнесло от взрыва на складе топлива в Новосибирске: 16 человек пострадали, пожар увеличивается. Смотрите новые видео

Площадь пожара на Новосибирской АЗС увеличивается. Огонь подобрался к капитальным гаражам, потушить его пока нет возможности.
Давление воды в пожарных гидрантах упало, и они перестали работать. Сотрудники МЧС готовятся выводить личный состав, поскольку потушить пожар не получается.
Рядом с газовой заправкой есть еще одна — бензиновая. Сейчас рискует загореться и она.
Один из пострадавших сотрудников сейчас находится в тяжелом состоянии. Второй — отказался от госпитализации и снова ринулся в бой с огнем.
Силы пожарно-спасательного гарнизона МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу на автогазозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", всего пострадали 16 человек.
В 18:04 (вр.местн.) пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе. Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление. На данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.
Вместе с тем четыре гражданина с ожогами госпитализированы в медицинские учреждения. Улица Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, пожар произошел на АЗС «Еврогаз». На ликвидацию ЧП привлечены 66 человек, 19 единиц техники, из них от МЧС 45 человек, 12 единиц техники. Информация уточняется.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
По факту пожара на автозаправке СКР возбудил уголовное дело.
«В СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — заявили в региональном управлении СК.