АЗС разнесло от взрыва на складе топлива в Новосибирске: 16 человек пострадали, пожар увеличивается. Смотрите новые видео
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АЗС разнесло от взрыва на складе топлива в Новосибирске: 16 человек пострадали, пожар увеличивается. Смотрите новые видео

8:02:416/14/2021,Анастасия СолодковаФото: Скриншот
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СКР возбудил уголовное дело. Давление воды в пожарных гидрантах упало, и они перестали работать. Сотрудники МЧС готовятся выводить личный состав, поскольку потушить пожар не получается.

Взрыв прогремел на новосибирской заправке

Площадь пожара на Новосибирской АЗС увеличивается. Огонь подобрался к капитальным гаражам, потушить его пока нет возможности.

Давление воды в пожарных гидрантах упало, и они перестали работать. Сотрудники МЧС готовятся выводить личный состав, поскольку потушить пожар не получается.

Рядом с газовой заправкой есть еще одна — бензиновая. Сейчас рискует загореться и она.

Один из пострадавших сотрудников сейчас находится в тяжелом состоянии. Второй — отказался от госпитализации и снова ринулся в бой с огнем.

Силы пожарно-спасательного гарнизона МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу на автогазозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", всего пострадали 16 человек.

В 18:04 (вр.местн.) пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе. Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление. На данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.

Вместе с тем четыре гражданина с ожогами госпитализированы в медицинские учреждения. Улица Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, пожар произошел на АЗС «Еврогаз». На ликвидацию ЧП привлечены 66 человек, 19 единиц техники, из них от МЧС 45 человек, 12 единиц техники. Информация уточняется.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По факту пожара на автозаправке СКР возбудил уголовное дело.

«В СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — заявили в региональном управлении СК.

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