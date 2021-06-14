Чиновник Минфина в неадекватном состоянии бил машины на парковке. Его задержали
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Чиновник Минфина в неадекватном состоянии бил машины на парковке. Его задержали

8:19:286/14/2021Фото: Pixabay
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Сейчас Михаил Санакоев находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение".

Полицейские задержали чиновника Минфина и поместили его в больницу из-за наркотического опьянения

В столичные правоохранительные органы поступило сообщение о человеке, который бил машины на парковке, желая чтобы сработала сигнализация и вел себя очень странно.

Приехавшая на вызов полиция Москвы задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаила Санакоева. О его задержании сообщили в ТАСС. По данным агентства, Санакоев бил автомобили на парковке жилого комплекса «Алые паруса» и находился в тот момент в неадекватном состоянии.

«Сегодня утром поступило сообщение, что на парковке ЖК «Алые паруса» мужчина в невменяемом состоянии бьет машины. Приехавшие полицейские его задержали, им оказался Михаил Санакоев, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина», — сообщил собеседник ТАСС.

По данным источника РИА Новости, Санакоев находится в больнице, предположительно, у него наркотическое опьянение.

"Инцидент произошел рано утром. <...> В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение", — сказал собеседник агентства.

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