Чиновник Минфина в неадекватном состоянии бил машины на парковке. Его задержали

В столичные правоохранительные органы поступило сообщение о человеке, который бил машины на парковке, желая чтобы сработала сигнализация и вел себя очень странно.
Приехавшая на вызов полиция Москвы задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаила Санакоева. О его задержании сообщили в ТАСС. По данным агентства, Санакоев бил автомобили на парковке жилого комплекса «Алые паруса» и находился в тот момент в неадекватном состоянии.
«Сегодня утром поступило сообщение, что на парковке ЖК «Алые паруса» мужчина в невменяемом состоянии бьет машины. Приехавшие полицейские его задержали, им оказался Михаил Санакоев, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина», — сообщил собеседник ТАСС.
По данным источника РИА Новости, Санакоев находится в больнице, предположительно, у него наркотическое опьянение.
"Инцидент произошел рано утром. <...> В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение", — сказал собеседник агентства.