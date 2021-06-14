Молния убила сына, когда он бросился спасать отца: Оба пасли баранов в поле

В Чувашии разрядом молнии убило 29-летнего мужчину. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства
Пострадавший, в которого попала молния, скончался на месте до приезда скорой помощи.
Как сообщили очевидцы, трагедия произошла 13 июня в Ухманском сельском поселении Канашского района. В это время двое мужчин - отец и сын - пасли в поле стадо баранов.
«Ближе к четырем часам дня начался сильный ливень с грозой, и молния ударила в отца. Сын бросился к нему на помощь, но разряд поразил и его самого», - рассказали местные жители порталу "ПроГород".
Укрыться на открытом пространстве им было негде.
Отец выжил и сейчас находится в больнице.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сообщили в управлении СКР по Чувашии.