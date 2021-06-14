Молния убила сына, когда он бросился спасать отца: Оба пасли баранов в поле
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Молния убила сына, когда он бросился спасать отца: Оба пасли баранов в поле

11:19:126/14/2021Фото: pixabay.com
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Отец выжил и сейчас находится в больнице. СК проводит проверку трагического происшествия.

когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев
Гроза началась неожиданно

В Чувашии разрядом молнии убило 29-летнего мужчину. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства

Пострадавший, в которого попала молния, скончался на месте до приезда скорой помощи.

Как сообщили очевидцы, трагедия произошла  13 июня в Ухманском сельском поселении Канашского района. В это время двое мужчин -  отец и сын - пасли в поле стадо баранов.

«Ближе к четырем часам дня начался сильный ливень с грозой, и молния ударила в отца. Сын бросился к нему на помощь, но разряд поразил и его самого», - рассказали местные жители порталу "ПроГород".

Укрыться на открытом пространстве им было негде.

Отец выжил и сейчас находится в больнице.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сообщили в управлении СКР по Чувашии.

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