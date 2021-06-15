Поздравления и открытки со Всемирным днём ветра на 15 июня
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Поздравления и открытки со Всемирным днём ветра на 15 июня

9:40:276/15/2021Фото: 100cards.ru
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Всемирный день ветра отмечают в мире 15 июня - праздник учредили по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики (EWEA).

Всемирный день ветра

Ты слова мои сердечные прими,
В этот день, что посвящен во всем мире ветру,
Пусть тебя лишь теплый ветер перемен,
Пробуждает ежедневно на рассвете.
Пусть ветер заберет твои тревоги и переживания,
И от тебя унесет на крыльях своих подальше,
Чтоб жилось тебе чудесно и очень красиво,
Без зла, предательств, обид и фальши.

Всемирный день ветра

Ветер бывает очень-очень разный,
Так что смотри, от него ты не простудись,
Так что от злого, быстрого, холодного,
Ты как можно дальше, дружочек, держись!
Но бывает ветер, что дарит прохладу,
В дни, особенно жаркие, невыносимо знойные,
Вот от такого ветра прятаться совсем не надо,
Живи красиво, вдохновенно и достойно!

Всемирный день ветра

Сегодня день вера, он отмечается всем миром,
Ведь ветер свободен и могуч всегда,
Желаю и тебе быть словно этот ветер,
И душой летать далеко от земли иногда.
Чтоб было больше в твоей жизни позитива,
И изюминки яркой, звенящей, шальной,
Много любви, вдохновенья, энергии и креатива,
Чтобы парила мечта твоя всегда над землей.

Всемирный день ветра

Пусть ветер смелый и быстрый сегодня,
Тебе перемены прекрасные в жизни принесет,
Пусть подарит души неземную свободу,
И мечтаний высокий и легкий полет!
Пусть никогда в твоей светлой душе,
Ни холодно, ни пусто, ни ветрено не будет,
А если будет от обиды там горячо,
То легкий ветерок пусть тебя остудит!

Всемирный день ветра

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

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