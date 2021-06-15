Поздравления и открытки со Всемирным днём ветра на 15 июня

Ты слова мои сердечные прими,
В этот день, что посвящен во всем мире ветру,
Пусть тебя лишь теплый ветер перемен,
Пробуждает ежедневно на рассвете.
Пусть ветер заберет твои тревоги и переживания,
И от тебя унесет на крыльях своих подальше,
Чтоб жилось тебе чудесно и очень красиво,
Без зла, предательств, обид и фальши.
Ветер бывает очень-очень разный,
Так что смотри, от него ты не простудись,
Так что от злого, быстрого, холодного,
Ты как можно дальше, дружочек, держись!
Но бывает ветер, что дарит прохладу,
В дни, особенно жаркие, невыносимо знойные,
Вот от такого ветра прятаться совсем не надо,
Живи красиво, вдохновенно и достойно!
Сегодня день вера, он отмечается всем миром,
Ведь ветер свободен и могуч всегда,
Желаю и тебе быть словно этот ветер,
И душой летать далеко от земли иногда.
Чтоб было больше в твоей жизни позитива,
И изюминки яркой, звенящей, шальной,
Много любви, вдохновенья, энергии и креатива,
Чтобы парила мечта твоя всегда над землей.
Пусть ветер смелый и быстрый сегодня,
Тебе перемены прекрасные в жизни принесет,
Пусть подарит души неземную свободу,
И мечтаний высокий и легкий полет!
Пусть никогда в твоей светлой душе,
Ни холодно, ни пусто, ни ветрено не будет,
А если будет от обиды там горячо,
То легкий ветерок пусть тебя остудит!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru