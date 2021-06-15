С Днём фотографии природы 15 июня: очень красивые открытки и поздравления
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14.06
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С Днём фотографии природы 15 июня: очень красивые открытки и поздравления

3:40:356/15/2021Фото: bipbap
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День фотографии дикой природы предложила утвердить Североамериканская ассоциация естественной фотографии в 2006 году.

День фотографии природы

Сделать фотоснимок нужно,
Чтоб запечатлеть мгновенье,
Фотокадр удачный, классный
Поднимает настроенье,
Поздравляем тех, кто любит
Делать фото и сниматься,
В этот праздник им желаем
Веселиться, улыбаться,
С фотографией по жизни
Пусть шагают они вместе,
И пусть каждый новый кадр
Будет только интересней!

День фотографии природы

В день фотографии желаем
Мы всем фотографам успехов,
Пусть на их снимках будет больше
Улыбок, радости и смеха,
Пусть удаются им пейзажи,
Портреты и предметов фото,
Отдачу и большой достаток
Пускай приносит им работа!

День фотографии природы

Всех, кто фото уважает
Поздравляю нынче я.
Ну-ка, аппараты взяли —
Кадр поймать пора, друзья.

Фотографий вам счастливых
И улыбок озорных,
Пусть замрет момент восторга
Обязательно на них.

День фотографии природы

Сделать фотоснимок нужно,
Чтоб запечатлеть мгновенье,
Фотокадр удачный, классный
Поднимает настроенье,
Поздравляем тех, кто любит
Делать фото и сниматься,
В этот праздник им желаем
Веселиться, улыбаться,
С фотографией по жизни
Пусть шагают они вместе,
И пусть каждый новый кадр
Будет только интересней!

День фотографии природы

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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