С Днём фотографии природы 15 июня: очень красивые открытки и поздравления

Сделать фотоснимок нужно,
Чтоб запечатлеть мгновенье,
Фотокадр удачный, классный
Поднимает настроенье,
Поздравляем тех, кто любит
Делать фото и сниматься,
В этот праздник им желаем
Веселиться, улыбаться,
С фотографией по жизни
Пусть шагают они вместе,
И пусть каждый новый кадр
Будет только интересней!
В день фотографии желаем
Мы всем фотографам успехов,
Пусть на их снимках будет больше
Улыбок, радости и смеха,
Пусть удаются им пейзажи,
Портреты и предметов фото,
Отдачу и большой достаток
Пускай приносит им работа!
Всех, кто фото уважает
Поздравляю нынче я.
Ну-ка, аппараты взяли —
Кадр поймать пора, друзья.
Фотографий вам счастливых
И улыбок озорных,
Пусть замрет момент восторга
Обязательно на них.
Сделать фотоснимок нужно,
Чтоб запечатлеть мгновенье,
Фотокадр удачный, классный
Поднимает настроенье,
Поздравляем тех, кто любит
Делать фото и сниматься,
В этот праздник им желаем
Веселиться, улыбаться,
С фотографией по жизни
Пусть шагают они вместе,
И пусть каждый новый кадр
Будет только интересней!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru