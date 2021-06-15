Благоприятные и неблагоприятные дни для огородных и дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю

Фазы Луны оказывают очень важное влияние на живые организмы Земли, в том числе на рост, развитие растений. Поэтому чтобы подобрать лучшее время для посадки той или иной культуры, оптимально будет свериться с лунным календарем. Он поможет выбрать время, когда сеять семена на рассаду, заниматься подкормкой растений, пикировкой, пересадкой и высадкой на открытые грядки. Лунный календарь дачника на июль выглядит следующим образом:
1 -3 июля
Хорошо: любая работа с землей - прополка, окучивание и рыхление. Обработка рассады и растений от болезней, прищипывание и формирование плетей растений. Благоприятны к посадке: пекинская капуста, лук, редис и зелень.
Плохо: пикирование рассады, укоренение черенков, обрезка кустарников и саженцев, нельзя поливать и вносить подкормки.
4-8 июля
Хорошо: Очень благоприятное время для любых посевов и посадок, можно высаживать любую рассаду в теплицы и грунт.
Плохо: проводить прищипывания и рыхлить землю, не стоит проводить окучивание и прополку.
9 июля
Хорошо: Любые посадки и посевы зелени. Можно работать землей. Благоприятна пересадка растений, опрыскивание, санитарная обработка.
Плохо: посадка и пересадка любых растений и деревьев.
10 июля - Новолуние
Не рекомендуется работать с почвой.
11 и 12 июля
Хорошо: Только собирать семена и клубни.
Плохо: посадка растений, пикирование. поливы, внесение подкормок.
13-15 июля
Хорошо: сеять укроп, валериану, фенхель, однолетники, проводить пикировку и пересадку травянистых растений, деление многолетников. Обрезка, полив и подкормка, прополка, рыхление, окучивание. Сбор картофеля, чеснока, лука.
Плохо: замачивать семена, пересадка и обрезка плодовых кустарников.
16-21 июля
Желательно: посев салата, петрушки, огурцов. Высадка однолетних, многолетних растений, цветов, пряно-зеленных и сбор трав. Поливы, подкормки, уборка корнеплодов и лука, рыхление, прополка, обрезка усов, удаление поросли;
Нежелательно: Все работы с корнями. Обрезка плодовых деревьев, деление луковичных, пересадка растений, сбор картофеля.
22 и 23 июля
Хорошо: посадка позднего картофеля, капусты, лука, многолетников и повторный посев зелени, пересадка растений;
Плохо: любые работы с корнями.
24 июля - Полнолуние
Не рекомендуется проводить работы с почвой.
25 июля
Хорошо: вспашка, прополка, формирование кроны, уборка урожая, выкопка луковиц.
Плохо: Посевы, высадки, пересадки, поливать и подкармливать.
26-28 июля
Хорошо: посев, пересадка овощей, высадка рассады, поливы, рыхление, прививки и покос газона.
Плохо: обработки от болезней, обрезка, обильный полив.
29-31 июля
Хорошо: сбор урожая, семян, срез цветов, рыхление, прополка. Обработка от вредителей, прополка от сорняков.
Плохо: пересадка, рыхление в зоне корней, пикировка, обильные поливы.