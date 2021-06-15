Благоприятные и неблагоприятные дни для огородных и дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю
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Благоприятные и неблагоприятные дни для огородных и дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю

11:20:526/15/2021Фото: pixabay.com
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Чтобы подобрать лучшее время для посадки той или иной культуры, оптимально будет свериться с лунным календарем.

Календарь поможет выбрать время, когда сеять семена на рассаду

Фазы Луны оказывают очень важное влияние на живые организмы Земли, в том числе на рост, развитие растений. Поэтому чтобы подобрать лучшее время для посадки той или иной культуры, оптимально будет свериться с лунным календарем. Он поможет выбрать время, когда сеять семена на рассаду, заниматься подкормкой растений, пикировкой, пересадкой и высадкой на открытые грядки. Лунный календарь дачника на июль выглядит следующим образом:

1 -3 июля

Хорошо: любая работа с землей - прополка, окучивание и рыхление. Обработка рассады и растений от болезней, прищипывание и формирование плетей растений. Благоприятны к посадке: пекинская капуста, лук, редис и зелень.
Плохо: пикирование рассады, укоренение черенков, обрезка кустарников и саженцев, нельзя поливать и вносить подкормки.

4-8 июля

Хорошо: Очень благоприятное время для любых посевов и посадок, можно высаживать любую рассаду в теплицы и грунт.
Плохо: проводить прищипывания и рыхлить землю, не стоит проводить окучивание и прополку.

9 июля

Хорошо: Любые посадки и посевы зелени. Можно работать землей. Благоприятна пересадка растений, опрыскивание, санитарная обработка.
Плохо: посадка и пересадка любых растений и деревьев.

10 июля - Новолуние

Не рекомендуется работать с почвой.

11 и 12 июля

Хорошо: Только собирать семена и клубни.
Плохо: посадка растений, пикирование. поливы, внесение подкормок.

13-15 июля

Хорошо: сеять укроп, валериану, фенхель, однолетники, проводить пикировку и пересадку травянистых растений, деление многолетников. Обрезка, полив и подкормка, прополка, рыхление, окучивание. Сбор картофеля, чеснока, лука.
Плохо: замачивать семена, пересадка и обрезка плодовых кустарников.

16-21 июля

Желательно: посев салата, петрушки, огурцов. Высадка однолетних, многолетних растений, цветов, пряно-зеленных и сбор трав. Поливы, подкормки, уборка корнеплодов и лука, рыхление, прополка, обрезка усов, удаление поросли;
Нежелательно: Все работы с корнями. Обрезка плодовых деревьев, деление луковичных, пересадка растений, сбор картофеля.

22 и 23 июля

Хорошо: посадка позднего картофеля, капусты, лука, многолетников и повторный посев зелени, пересадка растений;
Плохо: любые работы с корнями.

24 июля - Полнолуние

Не рекомендуется проводить работы с почвой.

25 июля

Хорошо: вспашка, прополка, формирование кроны, уборка урожая, выкопка луковиц.
Плохо: Посевы, высадки, пересадки, поливать и подкармливать.

26-28 июля

Хорошо: посев, пересадка овощей, высадка рассады, поливы, рыхление, прививки и покос газона.
Плохо: обработки от болезней, обрезка, обильный полив.

29-31 июля

Хорошо: сбор урожая, семян, срез цветов, рыхление, прополка. Обработка от вредителей, прополка от сорняков.
Плохо: пересадка, рыхление в зоне корней, пикировка, обильные поливы.

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