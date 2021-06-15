Когда сажать огурцы по лунному календарю с 15 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая

Огурцы выращивают двумя способами: рассадой или семенами, второй чаще всего используют жители южных районов, а что касается рассадного, то это самый подходящий для сибиряков.
Многие используют лунный календарь, поскольку он помогает определить в какой день лучше приживутся корни растения или покажутся всходы.
Считается, что огурцы, посеянные на растущую луну, интенсивно развиваются, а растущие культуры лучше растут.
Убывающая Луна в июне 2021 года выпадает на период с 1 по 9 число и с 25 по 30 июня. Поэтому период между 9 и 25 числом самый благоприятный.
Почва для огурцов
Для выращивания огурцов подходит почва, которая хорошо пропускает воду: легкие суглинистые и супесчаные почвы.
Почва не должна быть слишком плотной, поскольку она замедляет появление урожая.
Не стоит сажать огурцы рядом с деревьями из-за их мощной корневой системы, которая забирает все питательные вещества.
Перед посадкой необходимо удалить камни, большие палки и мусор. Лучше оставить только остатки растительного вещества, сухую траву и мелкие сорняки - они помогут обогатить почву питательными веществами.
Уход
После высадки рассады в подготовленную грядку, примерно через месяц можно заметить обильный рост растения в высоту и появления плодов.
Для того, чтобы овощ хорошо рос и дал как можно больше плодов, за ним необходимо тщательно присматривать.
Высаживать рассаду огурцов следует таким образом, чтобы края кома земли были на одном уровне с поверхностью. Если растения переросли, то в лузу их располагают наклонно. Важно на протяжении первых дней после посадки обеспечить огурцов обильный полив и притенение. Особенно необходимо притенять огурцы в полуденные часы. В случае понижения температуры воздуха до 15 градусов саженцы огурцов необходимо накрывать пленкой. Сбор урожая проводится раз в 2-3 дня.
Соблюдение несложных рекомендаций и тщательный уход помогут вам добиться хорошего урожая огурцов. Стоит помнить, что очень важен полив растения. Одна из главных причин позднего появления женских цветков, это полив холодной водой. Поэтому поливать нужно только теплой - не ниже плюс 23-25 градусов.