Когда сажать огурцы по лунному календарю с 15 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда сажать огурцы по лунному календарю с 15 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая

2:20:156/15/2021Фото: pixabay
0

Не стоит сажать огурцы рядом с деревьями из-за их мощной корневой системы, которая забирает все питательные вещества.

Огурец является однолетним теплолюбивым растением

Огурцы выращивают двумя способами: рассадой или семенами, второй чаще всего используют жители южных районов, а что касается рассадного, то это самый подходящий для сибиряков.

Многие используют лунный календарь, поскольку он помогает определить в какой день лучше приживутся корни растения или покажутся всходы.
Считается, что огурцы, посеянные на растущую луну, интенсивно развиваются, а растущие культуры лучше растут.
Убывающая Луна в июне 2021 года выпадает на период с 1 по 9 число и с 25 по 30 июня. Поэтому период между 9 и 25 числом самый благоприятный.

Почва для огурцов

Для выращивания огурцов подходит почва, которая хорошо пропускает воду: легкие суглинистые и супесчаные почвы.
Почва не должна быть слишком плотной, поскольку она замедляет появление урожая.
Не стоит сажать огурцы рядом с деревьями из-за их мощной корневой системы, которая забирает все питательные вещества.
Перед посадкой необходимо удалить камни, большие палки и мусор. Лучше оставить только остатки растительного вещества, сухую траву и мелкие сорняки - они помогут обогатить почву питательными веществами.

Уход
После высадки рассады в подготовленную грядку, примерно через месяц можно заметить обильный рост растения в высоту и появления плодов.
Для того, чтобы овощ хорошо рос и дал как можно больше плодов, за ним необходимо тщательно присматривать.
Высаживать рассаду огурцов следует таким образом, чтобы края кома земли были на одном уровне с поверхностью. Если растения переросли, то в лузу их располагают наклонно. Важно на протяжении первых дней после посадки обеспечить огурцов обильный полив и притенение. Особенно необходимо притенять огурцы в полуденные часы. В случае понижения температуры воздуха до 15 градусов саженцы огурцов необходимо накрывать пленкой. Сбор урожая проводится раз в 2-3 дня.

Соблюдение несложных рекомендаций и тщательный уход помогут вам добиться хорошего урожая огурцов. Стоит помнить, что очень важен полив растения. Одна из главных причин позднего появления женских цветков, это полив холодной водой. Поэтому поливать нужно только теплой - не ниже плюс 23-25 градусов.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
дачарастениялунный календарьуходпитательные веществасажать огурцы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы ухаживаете за огурцами?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Массовая вакцинация и строгое соблюдение в общественных местах санитарных мер позволят избежать их ужесточения к осени
    2:23:52 6/15/2021
    Массовая вакцинация и строгое соблюдение в общественных местах санитарных мер позволят избежать их ужесточения к осени
    Взрыв газовой АЗС в Новосибирске: СК рассказал, как спаслись кассир, заправщик и водители во время ЧП на заправке 14 июня 2021
    2:23:33 6/15/2021
    Взрыв газовой АЗС в Новосибирске: СК рассказал, как спаслись кассир, заправщик и водители во время ЧП на заправке 14 июня 2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю с 15 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая
    2:20:15 6/15/2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю с 15 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая
    Почему произошли мощные взрывы на газовой АЗС в Новосибирске, ответил губернатор Андрей Травников
    2:10:51 6/15/2021
    Почему произошли мощные взрывы на газовой АЗС в Новосибирске, ответил губернатор Андрей Травников
    Бердск«У них задача — задурить головы»: Депутат Елена Белова из Бердска готова к борьбе с новоявленной «Партией пенсионеров»
    1:44:00 6/15/2021
    «У них задача — задурить головы»: Депутат Елена Белова из Бердска готова к борьбе с новоявленной «Партией пенсионеров»
    Когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса, ответил губернатор Травников
    1:42:31 6/15/2021
    Когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса, ответил губернатор Травников
    Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
    1:37:14 6/15/2021
    Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
    На Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Один рабочий погиб
    1:22:37 6/15/2021
    На Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Один рабочий погиб
    Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске
    1:11:39 6/15/2021
    Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске
    Вагоны грузового поезд сошли с рельсов в Волгоградской области
    12:57:30 6/15/2021
    Вагоны грузового поезд сошли с рельсов в Волгоградской области