Позитивные открытки на День силы улыбки 15 июня и смешные поздравления
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Позитивные открытки на День силы улыбки 15 июня и смешные поздравления

6:00:396/15/2021Фото: bipbap
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Если вы кому то улыбнетесь, то поднимете человеку настроение. Не верите? Проверьте! Сегодня проверяем силу улыбки в одноименный праздник.

День силы улыбки

Успеха в работе, в быту и семье,
Чтоб было удачно всё и везде.
Послушных детей, мудрой жены.
Пусть станут реальностью сны и мечты.
Найди свою тропку в дремучем лесу,
Проблемам скажи: «Никогда не сверну».
Улыбка твоя пусть сверкает всегда.
Её побоится любая беда.

День силы улыбки

Нырнув в нутро холодной утренней маршрутки,
Нащупав место и пристроив зад,
Меж остановками, считая промежутки,
Вновь убедившись, что никто тебе не рад,
Сложив блаженно руки на коленях,
Блесну зубами, словно голливудская звезда!
В надежде, что посыл оценят,
Всемирный день улыбки, господа!

День силы улыбки

Улыбаться нужно нам в этой жизни чаще
И тогда тебе в ответ улыбнётся счастье.
Каждый день тогда с утра будет настроенье,
И во всех делах всегда будет лишь везенье,
И решаться будут все сложные задачи
И преследовать тебя будут лишь удачи,
Люди будут говорить только комплименты.
С Днём улыбок! Улыбнись! Пользуйся моментом!

День силы улыбки

Улыбка в жизни помогает,
От всех проблем она отвлекает,
От улыбки на душе светло,
Ты подарил улыбку, и зло прошло.
Смейтесь, улыбайтесь, хохочите,
Пойте от радости и пляшите,
Пусть в праздник улыбнётся вам удача,
И сразу будет всё отлично, а как же иначе.

Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru

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