Позитивные открытки на День силы улыбки 15 июня и смешные поздравления

Успеха в работе, в быту и семье,
Чтоб было удачно всё и везде.
Послушных детей, мудрой жены.
Пусть станут реальностью сны и мечты.
Найди свою тропку в дремучем лесу,
Проблемам скажи: «Никогда не сверну».
Улыбка твоя пусть сверкает всегда.
Её побоится любая беда.
Нырнув в нутро холодной утренней маршрутки,
Нащупав место и пристроив зад,
Меж остановками, считая промежутки,
Вновь убедившись, что никто тебе не рад,
Сложив блаженно руки на коленях,
Блесну зубами, словно голливудская звезда!
В надежде, что посыл оценят,
Всемирный день улыбки, господа!
Улыбаться нужно нам в этой жизни чаще
И тогда тебе в ответ улыбнётся счастье.
Каждый день тогда с утра будет настроенье,
И во всех делах всегда будет лишь везенье,
И решаться будут все сложные задачи
И преследовать тебя будут лишь удачи,
Люди будут говорить только комплименты.
С Днём улыбок! Улыбнись! Пользуйся моментом!
Улыбка в жизни помогает,
От всех проблем она отвлекает,
От улыбки на душе светло,
Ты подарил улыбку, и зло прошло.
Смейтесь, улыбайтесь, хохочите,
Пойте от радости и пляшите,
Пусть в праздник улыбнётся вам удача,
И сразу будет всё отлично, а как же иначе.
Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru