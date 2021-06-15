Почему категорически запрещено работать на Троицу в огороде, на даче, в саду. Что говорит церковь?
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Почему категорически запрещено работать на Троицу в огороде, на даче, в саду. Что говорит церковь?

4:20:186/15/2021Фото: pixabay
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Традиционно на Троицу существуют свои запреты, как и на другие важные христианские праздники. Один из них - работа на огороде или в саду.

Работу, в том числе, в огороде, лучше отложить, чтобы ничего не отвлекало от мыслей о Боге

20 июня 2021 года все православные христиане будут отмечать Троицу - один из важнейших церковных праздников. Он посвящается событию схождения Святого Духа на землю и все живое.

Традиционно на Троицу существуют свои запреты, как и на другие двунадесятые и очень крупные праздники. Главный и основной из них - работа на огороде или в саду.

В такие дни церковью рекомендуется ходить в церковь, посещать богослужение. А не срочную работу, в том числе, в огороде, лучше отложить на другой день, чтобы ничего не портило вам праздничное настроение и не мешало посещению храма и молитве.

По приметам, людей, которые не отдают все почести крупному праздник, могут настигнуть неприятности и беда: у тех, кто пашет, скот пропадет, у тех, кто сеет - град ударит по посевам. У тех, кто прядет шерсть - потеряются овцы.

Стоит учитывать, что запрет на работу в Троицу не является строгим и нигде в Библии не прописан. Не работать - это просто благочестивая традиция, сложившаяся веками в  народе. Праздник - это не причина для того, чтобы бездельничать и лежать на диване. Обязательные дела можно спокойно выполнять.

Главное-  отдать дань уважения у празднику. посетив храм и помолившись. Порадоваться веселью и отпраздновать самим. Если есть работа, которую нужно сделать и она не слишком утомительна - можно и работать. Особенно, если эта работа дарит вам радость.

Лучше всего в праздник молиться и причащаться, проявлять доброту к живому, особенно к тем, кто слабее.

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