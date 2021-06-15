Почему категорически запрещено работать на Троицу в огороде, на даче, в саду. Что говорит церковь?

20 июня 2021 года все православные христиане будут отмечать Троицу - один из важнейших церковных праздников. Он посвящается событию схождения Святого Духа на землю и все живое.
Традиционно на Троицу существуют свои запреты, как и на другие двунадесятые и очень крупные праздники. Главный и основной из них - работа на огороде или в саду.
В такие дни церковью рекомендуется ходить в церковь, посещать богослужение. А не срочную работу, в том числе, в огороде, лучше отложить на другой день, чтобы ничего не портило вам праздничное настроение и не мешало посещению храма и молитве.
По приметам, людей, которые не отдают все почести крупному праздник, могут настигнуть неприятности и беда: у тех, кто пашет, скот пропадет, у тех, кто сеет - град ударит по посевам. У тех, кто прядет шерсть - потеряются овцы.
Стоит учитывать, что запрет на работу в Троицу не является строгим и нигде в Библии не прописан. Не работать - это просто благочестивая традиция, сложившаяся веками в народе. Праздник - это не причина для того, чтобы бездельничать и лежать на диване. Обязательные дела можно спокойно выполнять.
Главное- отдать дань уважения у празднику. посетив храм и помолившись. Порадоваться веселью и отпраздновать самим. Если есть работа, которую нужно сделать и она не слишком утомительна - можно и работать. Особенно, если эта работа дарит вам радость.
Лучше всего в праздник молиться и причащаться, проявлять доброту к живому, особенно к тем, кто слабее.