Молитвы об умерших родителях, детях, друзьях и знакомых на Вселенскую Троицкую родительскую субботу

В 2021 году 19 июня христиане будут молиться за своих родных и близких людей, которые покинули этот мир. Этот день также называется поминальной субботой, на которую принято молиться за усопших и проводить ее в мире и любви.
Молитвы в этот день обладают особой силой, поэтому крайне важно, даже если вы не смогли попасть в храм, помолиться дома.
Вселенская Троицкая суббота всегда выпадает перед Троицей и каждый раз отмечается через 50 дней после праздника Светлой Пасхи. В этот день у христиан принято писать записки с именами умерших, которые потом читает священник на службе. Помолиться на умерших также можно и дома. Главное, что делать это нужно от чистого сердца. Вот несколько простых молитв:
Кроме того, верующие часто приглашают священников на могилы родных, где они проводят панихиду.