Молитвы об умерших родителях, детях, друзьях и знакомых на Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Молитвы об умерших родителях, детях, друзьях и знакомых на Вселенскую Троицкую родительскую субботу

6:20:426/15/2021Фото: pixabay
0

Вселенская троицкая суббота всегда выпадает перед Троицей и каждый раз отмечается через 50 дней после праздника Светлой Пасхи.

Молитвы об упокоении близких при жизни людей, в Троицкую субботу, основаны, прежде всего, на глубокой вере

В 2021 году 19 июня христиане будут молиться за своих родных и близких людей, которые покинули этот мир. Этот день также называется поминальной субботой, на которую принято молиться за усопших и проводить ее в мире и любви.

Молитвы в этот день обладают особой силой, поэтому крайне важно, даже если вы не смогли попасть в храм, помолиться дома.

Вселенская Троицкая суббота всегда выпадает перед Троицей и каждый раз отмечается через 50 дней после праздника Светлой Пасхи. В этот день у христиан принято писать записки с именами умерших, которые потом читает священник на службе. Помолиться на умерших также можно и дома. Главное, что делать это нужно от чистого сердца. Вот несколько простых молитв:


Кроме того, верующие часто приглашают священников на могилы родных, где они проводят панихиду.

3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
В Госдуме заступились за Бузову: какой совет ей дали
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
«На глазах слезы»: украинцы не ожидали такого от россиян
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
верующиехристианепраздникизапискисуббота
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы посещаете кладбище в этот день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бедным россиянам давать ежемесячно на еду по $200 на члена семьи, как в США, призвал эксперт
    6:21:43 6/15/2021
    Бедным россиянам давать ежемесячно на еду по $200 на члена семьи, как в США, призвал эксперт
    Молитвы об умерших родителях, детях, друзьях и знакомых на Вселенскую Троицкую родительскую субботу
    6:20:42 6/15/2021
    Молитвы об умерших родителях, детях, друзьях и знакомых на Вселенскую Троицкую родительскую субботу
    Новый эффективный препарат для лечения онкологии разработали ученые
    6:15:07 6/15/2021
    Новый эффективный препарат для лечения онкологии разработали ученые
    БердскС "Санта-Барбарой" сравнила ситуацию собачьем приюте "Надежда" активистка Наталья Слесарева из Бердска
    6:13:28 6/15/2021
    С "Санта-Барбарой" сравнила ситуацию собачьем приюте "Надежда" активистка Наталья Слесарева из Бердска
    В Москве из-за коронавируса изменили график работы социальных учреждений
    6:04:20 6/15/2021
    В Москве из-за коронавируса изменили график работы социальных учреждений
    Обгорел на 40%: О состоянии пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске рассказали врачи
    6:02:18 6/15/2021
    Обгорел на 40%: О состоянии пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске рассказали врачи
    Китайский вирусолог опровергла теорию об утечке коронавируса из лаборатории
    5:51:26 6/15/2021
    Китайский вирусолог опровергла теорию об утечке коронавируса из лаборатории
    Как почистить организм от шлаков, раскрыл секрет доктор Мясников
    5:44:16 6/15/2021
    Как почистить организм от шлаков, раскрыл секрет доктор Мясников
    Видео с удушением ребенка в лагере "Строитель" попало в Сеть
    5:38:23 6/15/2021
    Видео с удушением ребенка в лагере "Строитель" попало в Сеть
    Ученые назвали пять необычных признаков ранней деменции
    5:37:41 6/15/2021
    Ученые назвали пять необычных признаков ранней деменции