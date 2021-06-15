Всемирный день ветра отмечается 15 июня: открытки и экологичные поздравления

Ветер морской, паруса раздувая,
К странам далеким гнал корабли.
В те времена человечество знало
Силу, которую ветры несли.
День ветра в июне все отмечают.
Ветер — это альтернатива,
Он разрушает, но он созидает,
Он — энергетики перспектива.
Друг, ты, может быть, не знаешь,
Но сегодня праздник ветра,
Очень важно, понимаешь,
Суть его узнать при этом.
Ветер помогает людям,
Всем ведь мельницы известны,
Отмечать давай же будем
Этот праздник интересный,
Можно змея из бумаги,
Смело запустить всем нам,
Иль поднять цветные флаги,
Предоставив их ветрам!
Чего не решил ты, и что б ни придумал,
В своей уникальной судьбе,
С Днём ветра всемирным тебя поздравляем
Попутного ветра тебе.
Чтоб парус идей всегда ветром был полон,
И только вперёд тебя гнал.
А ветер принёс бы, и счастье, и радость,
И все неудачи забрал.
Люди, как могли, старались
Вольный ветер приручить.
Поначалу заставляли
Мельницы свои крутить.
А потом всем стало ясно,
Что кончаются нефть и газ,
Расщеплять небезопасно
Мирный атом всякий раз.
И тогда могучий ветер
Стал энергию давать.
Будем на большой планете
Мы день ветра отмечать.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru