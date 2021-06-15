11 июля - день рыбака- 2021: точная дата, традиции, история праздника

День рыболова в России на официальном уровне стал праздноваться с 1980 года. Так как это любимый отдых всех, кто связал свою жизнь с этой нелегкой, но романтичной профессией, кому рыбалка стала состоянием души и любимым способом соединения с природой.
В праздник проводят соревнования среди рыбаков по количеству и весу пойманной рыбы. Этот день довольно популярен среди народа и может вызвать интерес даже у тех, кто мало знаком с рыбалкой.
Рыбная ловля относится к древнему и традиционному способу добычи пропитания человека.
Племенам, которые жили на берегах морей и озер, без доступа к разведению животных, пришлось искать разные пути, как добыть себе еду.
Благодаря близости воды, рыбалка стала основным способом для поиска пропитания.
С тех пор прошло много времени, но рыбаки - и сегодня продолжают украшать столы своими трофеями, то есть рыбой и икрой.
Традиционным в День рыбака стало проведение спортивных соревнований по ловле разных видов рыбы.
Критериями, определяющими победителей соперничества по вылову рыбы на крючки, устанавливаются вес улова и величины пойманной рыбы.
Победители получают в подарок ценные сувениры для рыбака.
Кроме того, в праздник проходят различные форумы, интересные конференции, которые затрагивают самые главные вопросы, связанные с ловлей рыбы, с браконьерством, загрязнением воды и вымиранием ценных видов рыб.
В России праздник отмечается 12 июля 2021 года.
Источник: krfps.ru