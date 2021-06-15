Какие молитвы читать в Троицкую родительскую субботу 20 июня 2021 года: правила православного поминовения

В Троицкую родительскую субботу во всех православных храмах пройдет крупное поминовение всех усопших православных. Она наступит 19 июня прямо накануне самой Троицы.
В этот день молитвы об упокоении являются очень сильными и мощными, а потому каждому православному нужно найти время и обязательно посетить храм. Лучше начать с того, чтобы подойти вечером в пятницу в храм и подать записку об упокоении ваших усопших. Утром священник зачитает все все имена, которые были поданы прихожанами.
Сама молитва об упокоении будет проведена во время утренней службы в Троицкую субботу. Можно принести в храм поминальные продукты для нищих и для бедных семей, которые находятся под опекой церкви.
Ставят свечи за упокой на специальный панихидный стол. После богослужения хорошо подать милостыню нищим у храма. После чего можно отправиться на кладбище. чтобы привести могилы в порядок.
После всего этого дома собирается поминальный стол. Все родственники собираются вместе, чтобы вспомнить добрым словом своих умерших.
Если вы по каким-то причинам не смогли попасть на службу в храм. можно все равно прочитать молитвы об упокоении дома.
Общая короткая поминальная молитва
Молитва об умерших родителях