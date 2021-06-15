Какие молитвы читать в Троицкую родительскую субботу 20 июня 2021 года: правила православного поминовения
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Какие молитвы читать в Троицкую родительскую субботу 20 июня 2021 года: правила православного поминовения

5:00:076/15/2021Фото: Flickr
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Лучше начать с того, чтобы подойти вечером в пятницу в храм и подать записку об упокоении ваших усопших. Утром священник зачитает все все имена, которые были поданы прихожанами.

поминовение
Поминовение в Троицкую родительскую субботу очень крупное

В Троицкую родительскую субботу во всех православных храмах пройдет крупное поминовение всех усопших православных. Она наступит 19 июня прямо накануне самой Троицы.

В этот день молитвы об упокоении являются очень сильными и мощными, а потому каждому православному нужно найти время и обязательно посетить храм. Лучше начать с того, чтобы подойти вечером в пятницу в храм и подать записку об упокоении ваших усопших. Утром священник зачитает все все имена, которые были поданы прихожанами.

Сама молитва об упокоении будет проведена во время утренней службы в Троицкую субботу. Можно принести в храм поминальные продукты для нищих и для бедных семей, которые находятся под опекой церкви.

Ставят свечи за упокой на специальный панихидный стол. После богослужения хорошо подать милостыню нищим у храма. После чего можно отправиться на кладбище. чтобы привести могилы в порядок.

После всего этого дома собирается поминальный стол. Все родственники собираются вместе, чтобы вспомнить добрым словом своих умерших.

Если вы по каким-то причинам не смогли попасть на службу в храм. можно все равно прочитать молитвы об упокоении дома.

Общая короткая поминальная молитва

Молитва об умерших родителях


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