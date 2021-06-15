Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 июня 2021 в России и мире

• Праздник мужских недостатков
• Международный день прогулки
• Всемирный день ветра (Global Wind Day)
• Всемирный день без мяса (World Meat Free Day)
• Праздник Киево-Братской иконы Божией Матери
• День придумывания новых созвездий
• День памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского
• Всемирный день пожертвований (Worldwide Day of Giving)
• День создания юннатского движения в России
• Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day)
• День памяти святителя Никифора, патриарха Константинопольского
• День пива (Beer Day Britain) - Великобритания
• День вишнёвого пирога (National Cherry Tart Day) - США
• День фотографии природы (Nature Photography Day) - США
• День силы улыбки (Smile Power Day) - США
• День посадки деревьев (Dia del Arbol) - Коста-Рика
• День электричества (National Electricity Day) - США
• День сельского хозяйства - Южная Корея
• День справедливости для дворников (Justice for Janitors Day) - США
• День омара (National Lobster Day) - США
• День инженера - Италия
• День национального спасения - Азербайджан
• День государственного флага - Армения
• День Великой хартии вольностей (Magna Carta Day) - Англия
• День работника противопожарной службы - Кыргызстан
• Фестиваль качелей «Раджа Парба» (Raja Parba) - Индия
• День «Поцелуй Вуки» (National Kiss a Wookiee Day) - США
• День американского гражданства (Native American Citizenship Day) - США
• Фестиваль «Санно-мацури» (Sanno Matsuri) - Япония
• День флага (День воссоединения, Reunion Day) - Дания
• День государственности штата Арканзас (Arkansas Statehood Day) - США
• Праздник «Тано», Сури Нал (Dano Festival, Surit-nal) - Корея
• Именины у Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны, Ивана
• Вьюн Зелёный (Никифор Дубодёр)
Важные события
1830 «Чумной бунт» в Севастополе.
1907 начала свою работу II мирная конференция в Гааге, в которой приняли участие представители 44 стран. Её созыв вновь был предпринят по инициативе России.
1928 основан Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей (ЦВИНП) МВД РФ
1931 ЦК ВКП(б) принял Постановление о строительстве московского метрополитена. Первая линия «Сокольники» – «Парк культуры» открылась в мае 1935 года.
1940 нападение отряда НКВД СССР на латвийскую пограничную заставу Масленки.
1958 в СССР была заложена принципиально новая подводная лодка К-27.
1963 Китай обвинил СССР в «измене мировой революции».
1970 арест в СССР участников самолётного дела.
1984 в СССР официально утверждён новый всенародный праздник – День знаний.
1986 газета «Правда» объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС.
1999 в Бельгии запрещена продажа «Кока-Колы» из-за повышенного уровня химикатов в ней.
2007 с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя Днепр запущен немецкий спутник TerraSAR-X.
2008 в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине II.
2009 открытие в Екатеринбурге саммита ШОС.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend