Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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15.06
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Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:366/15/2021Фото: pxhere
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Одним из атрибутов являются букетики или венки из вьюночков. Молодожены собираются группами, наряжаются, ходят по домам поют песни и танцуют.

церковь
15 июня поста нет

Православные праздники 15 июня

Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
Великомученика Иоанна Нового, Сочавского
Обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской

Народные праздники


Вьюн Зеленый

Это народный праздник, в который поздравляют молодые семьи, образовавшиеся в текущем году.

Этот торжество похоже на зимние колядки. Одним из атрибутов являются букетики или венки из вьюночков. Молодожены собираются группами, наряжаются, ходят по домам поют песни и танцуют. Хозяева, к которым нагрянули такие гости, могут присоединиться к веселью. В благодарность пары получают угощения и деньги.

Ветер, усиливающийся в течении дня, предвещает дождь.

Приметы


  • Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.
  • Туман исчезает после восхода солнца – к хорошей погоде.
  • Во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.
  • Погода будет жаркой и солнечной, если на закате небо голубое, золотистое или ярко–розовое.
  • Когда пауки совсем не работают, внезапно начинают рвать часть своей сети и заползают в темный угол – будет ветер.

Источник: my-calend

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