Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 15 июняСвятителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
Великомученика Иоанна Нового, Сочавского
Обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской
Народные праздники
Это народный праздник, в который поздравляют молодые семьи, образовавшиеся в текущем году.
Этот торжество похоже на зимние колядки. Одним из атрибутов являются букетики или венки из вьюночков. Молодожены собираются группами, наряжаются, ходят по домам поют песни и танцуют. Хозяева, к которым нагрянули такие гости, могут присоединиться к веселью. В благодарность пары получают угощения и деньги.
Ветер, усиливающийся в течении дня, предвещает дождь.
Приметы
- Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.
- Туман исчезает после восхода солнца – к хорошей погоде.
- Во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.
- Погода будет жаркой и солнечной, если на закате небо голубое, золотистое или ярко–розовое.
- Когда пауки совсем не работают, внезапно начинают рвать часть своей сети и заползают в темный угол – будет ветер.
Источник: my-calend