Очень тяжелая неделя будет трех знаков зодиака с 14 июня 2021 года

Впереди тяжелая неделя для трех знаков зодиака, и даже при том, что у некоторых впереди несколько ударов, в основном Близнецы, Рак и Козерог почувствуют это больше всего.
Привет, вселенная, что у тебя есть для нас на этой неделе? Будете ли вы к нам хорошо относиться, или нам снова придется иметь дело с вашими настроениями и порывами? Вы говорите, понемногу и того, и другого? Хорошо, тогда поехали.
Бум - 14 июня. Квадрат Уран-Сатурн, пик именно в этот день. Что это означает? Что ж, давайте пока просто назовем это «поворотом сюжета».
По определенным признакам это может означать серьезное изменение планов или нерешительность при открытии необходимых изменений, пишет yourtango.com.
В то время как от нас могут потребовать оставаться открытыми и гибкими, мы также можем не быть в настроении для чего-либо подобного, что приведет к эмоционально конфликтной неделе.
Мы также сталкиваемся с ретроградным Юпитером в Рыбах , начиная с 20 июня, что может «показаться» полезным, но для некоторых превратится в чрезмерное чрезмерное размышление.
Планета обширных мыслей и действий - в ретроградном - в Рыбах - может вызвать слишком много старых эмоций.
На нашей стороне сейчас тот факт, что ретроградный Меркурий почти подошел к концу, и это будет похоже на освобождение от скованного состояния ума.
Сейчас на этой неделе никто не собирается крушить корабль, однако есть три признака, что могут оказаться трудными, хотя и временными.
Знаки зодиака, у которых 14 июня 2021 года начнется тяжелая неделя:
Близнецы (21 мая - 20 июня)На этой неделе для вас станет очевидным то, что вы слишком стараетесь. Слишком сложно заводить друзей. Слишком сложно получить эту работу. Слишком сложно правильно питаться и заботиться о своем здоровье. Это часть ретроградного аффекта Юпитера.
Вы чрезмерно компенсируете себя до такой степени, что вы больше не являетесь самим собой, вы стали какой-то самозваной версией себя - и вы делаете это для того, чтобы люди нравились вам.
Эта постоянная борьба за то, чтобы люди одобряли вас и ваши действия, превратилась в зависимость, и, подобно наркоману, вы, Близнецы, начали терять себя в имидже.
Вы хотите, чтобы люди любили вас; вы хотите, чтобы они видели в вас героя, звезду - человека, который им нужен в жизни, но, создавая этот образ, вы начали терять себя.
Вы не тот человек, которым хотите быть, и вы не находите никакого утешения или обещания в том, чтобы быть тем, кем вы не являетесь.
Это будет для вас открывающая глаза неделя, и не обойдется без печалей. К счастью, этот урок стоит усвоить, и вы достаточно талантливы, чтобы его усвоить. Будьте верны себе, Близнецы.
Рак (21 июня - 22 июля)Что мешает вам на этой неделе, Рак - это ощущение того, что вы все заряжены и готовы к работе, но при этом у вас нет реальной цели или цели. Переход Марса во Льва обязательно вызовет у вас чувство вдохновения и возможностей, однако вы не знаете, куда направить свою энергию, и вы не знаете, как выразить ее друзьям, если вам понадобится какое-то руководство.
Это оставит вас разочарованным; вы хотите двигаться вперед, но не знаете, чем действительно хотите заниматься.
Вы узнаете «хорошие чувства» недели, но эти чувства кажутся сном, смутным состоянием «там», в то время как здесь, в вашем лагере, ничего не происходит.
Вы находитесь в самом конце сезона затмений , и, учитывая высокий квадрат Урана-Сатурна, вы, вероятно, можете ожидать, что кто-то не согласится с вами и возьмет все, что вы говорите, вне контекста и неверно.
Вы приближаетесь к сезону рака, так что у вас есть силы, которых можно ожидать, однако эта неделя будет сдерживать вас. Еще несколько дней, Рак ... держись.
Козерог (22 декабря - 19 января)Сейчас вас окружают эти грандиозные столкновения энергий, то есть площадь Уран-Сатурн 14-го числа - это может отправить вас в шопинг, который вы, возможно, не сможете себе позволить.
Здесь есть серьезное предупреждение, Козерог: просто выбросить деньги, потому что вы чувствуете стресс, и можете справиться с этим, только покупая вещи, может показаться взрывом, но вы будете страдать от этого избытка.
Да, да, вы думаете о себе как о богатом человеке, несмотря ни на что, но здесь действительно есть предел, и мир устроен так, что если вы покупаете, вы должны платить - а Козерог, на самом деле, у вас нет деньги, чтобы откупиться от стресса, который вы чувствуете.
Не начинайте новый долг; вы будете возмущаться своими действиями позже, если вы это сделаете. К тому времени, когда наступит 20-е число, что приведет Солнце в Рак вместе с ретроградным Юпитером, вам будет лучше придерживаться вопросов любви, общения и отношений.
Деньги не являются частью вашей хорошей кармы на этой неделе, поэтому придерживайтесь того, что работает, и старайтесь уделять внимание урокам, которые вам предстоит. В любовном отделе у тебя все получится; откройте глаза и сконцентрируйтесь на том, что работает для вас, а не зацикливайтесь на том, что отвлекает от вашего нынешнего опыта.