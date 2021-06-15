Форма ваших рук говорит о ваших самых сильных и слабых сторонах
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Форма ваших рук говорит о ваших самых сильных и слабых сторонах

2:00:116/15/2021,Синтия КларкФото: pixabay.com
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Один из самых простых способов начать - это узнать больше о том, как форма ваших рук соответствует четырем основным элементам природы: земле, огню, воде и воздуху.

Что форма ваших рук говорит о ваших величайших личных сильных и слабых сторонах

Вам может быть трудно поверить, что анализ одной конкретной части вашего тела - в частности, ваших рук - может предложить такое ясное представление о том, кто вы на самом деле, включая такие аспекты вашей уникальной личности, как доминирующие черты личности и ваши самые сильные личные качества и ваши слабости.

Но ответы есть! И следование простому руководству по хиромантии (также известному как хиромантия) - отличный способ их раскрыть, пишет yourtango.com.

По определению, хиромантия (или хиромантия) - это «требование описания и предсказания будущего посредством изучения ладони».

Чтение ладоней и линий хиромантии позволяет узнать самые разные подробности о людях.

Один из самых простых способов начать - это узнать больше о том, как форма ваших рук соответствует четырем основным элементам природы: земле, огню, воде и воздуху.

Руки так важны! Как ваши инструменты, они формируют то, как вы взаимодействуете с миром, в том числе то, как вы показываете свои эмоции. Ваши руки и линии чтения по ладони могут быть нервными, выразительными, мягкими или грубыми.

С младенчества ваши руки начинают приобретать форму, которую они будут принимать всю оставшуюся жизнь. Все, что вы испытываете, сознательно или бессознательно, оставляет контрольные следы на вашем теле, в том числе на руках.

Вы можете этого не осознавать, но форма ваших рук соответствует одному из четырех природных элементов мира.

Итак, определив, какая из фигур, показанных ниже, больше всего соответствует вашим собственным рукам, вы можете раскрыть интригующий список личных сильных и слабых сторон, которые, как вы, возможно, осознаете, а можете и не осознавать, играют доминирующую роль в вашей жизни.

Чтобы глубже понять себя, посмотрите на конец своей руки!

Вот краткое руководство по хиромантии о том, что элементарная форма ваших рук показывает ваши самые сильные и слабые стороны.

1. Форма руки Земли

У людей с земными руками короткие пальцы и квадратные ладони, то есть ладони почти одинакового размера со всех четырех сторон.

Сильные стороны: Когда вы в своей лучшей форме, ваши личные сильные стороны заключаются в том, что вы стабильны, рутинны и активны.

Слабые стороны: В худшем случае вы можете быть немного упрямыми, и с ними трудно справиться. Вы, как правило, зацикливаетесь на своей собственной точке зрения и можете с трудом смотреть на вещи с чужой точки зрения.

2. Форма огненной руки

У людей с огненными руками короткие пальцы и прямоугольные ладони.

Сильные стороны: если это ваша рука, вы очень энергичный человек. Вы динамичны и увлечены.

Слабые стороны: вам легко скучать из-за вашего непродолжительного внимания, поэтому ваш энтузиазм и драйв могут быть недолговечными. Ваш ум имеет тенденцию блуждать повсюду, если вы не будете осторожны.

3. Форма водной руки

У людей с руками в форме воды длинные пальцы и прямоугольные ладони.

Сильные стороны: если это ваша рука, вы легко адаптируетесь к новым ситуациям. Вы можете быть довольно интуитивным, и ваше сострадание не знает границ.

 Слабые стороны: вам, вероятно, сложно принимать решения или придерживаться планов, что означает, что вы можете казаться ненадежным или бессмысленным, не желая этого.

4. Форма руки воздуха

У людей с воздушными руками длинные пальцы и квадратные ладони.

Сильные стороны: Вы, вероятно, невероятно умный человек. Вам любопытен мир, и вы можете быть очень внимательными.

Слабые стороны: иногда вы кажетесь всезнайкой, а временами может казаться немного нереалистичным. Когда вы чувствуете свое превосходство, окружающим трудно с вами общаться.

В ваших руках много секретов о том, кто вы на самом деле.

Как только вы поймете основы хиромантии, их все будет легко раскрыть. Просто нужно знать, что искать!

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