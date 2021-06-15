Супруги содержали бордель-спрут из нескольких фешенебельных квартир
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Супруги содержали бордель-спрут из нескольких фешенебельных квартир

4:00:496/15/2021,Эдмунд ДеМаршФото: pixabay.com
0

У женщин забирали паспорта и заставляли заниматься сексом с 10-15 мужчинами в день.

Супружеская пара из района Залива обвиняется в торговле женщинами из-за границы и в управлении «борделем» в Милпитасе

Пару обвиняют в использовании нескольких квартир в комплексе по бордели в штате Калифорния.
Супружеская пара из района Залива обвиняется в торговле женщинами из-за границы и в управлении «борделем» в Милпитасе, расположенном в комплексе, где за квартиру можно снимать 5000 долларов в месяц.

57- летний Дэвид Дэвис и 38- летняя Ларонг Ху были взяты под стражу в среду и обвинены в преступлениях, связанных с торговлей людьми. В сообщении говорится, что шесть женщин были спасены, а власти заявили, что они вернули около 2 миллионов долларов. Подозреваемые обвиняются в использовании веб-сайтов для соблазнения мужчин.

Патрик Ванье, окружной прокурор из Санта-Клары, сказал NBC Bay Area, что у этих женщин забрали паспорта и заставляли заниматься сексом с 10-15 мужчинами в день. Аресты стали результатом двухлетнего расследования.
- Они приходили с получасовыми интервалами, - сказал он.

Пару обвиняют в использовании нескольких квартир в комплексе.

Источник: foxnews.com

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
борделькалифорнияаренда квартирсша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Супруги содержали бордель-спрут из нескольких фешенебельных квартир
    4:00:49 6/15/2021
    Супруги содержали бордель-спрут из нескольких фешенебельных квартир
    С Днём фотографии природы 15 июня: очень красивые открытки и поздравления
    3:40:35 6/15/2021
    С Днём фотографии природы 15 июня: очень красивые открытки и поздравления
    Две газообразные планеты вокруг яркой звезды, похожей на Солнце, открыли ученые NASA
    3:00:26 6/15/2021
    Две газообразные планеты вокруг яркой звезды, похожей на Солнце, открыли ученые NASA
    Форма ваших рук говорит о ваших самых сильных и слабых сторонах
    2:00:11 6/15/2021
    Форма ваших рук говорит о ваших самых сильных и слабых сторонах
    Всемирный день ветра отмечается 15 июня: открытки и экологичные поздравления
    1:20:23 6/15/2021
    Всемирный день ветра отмечается 15 июня: открытки и экологичные поздравления
    Очень тяжелая неделя будет трех знаков зодиака с 14 июня 2021 года
    1:00:47 6/15/2021
    Очень тяжелая неделя будет трех знаков зодиака с 14 июня 2021 года
    Взорвалась цистерна с газом на АЗС, пролетела десятки метров и рухнула на соседней заправке в Новосибирске. Смотрите видео
    12:09:45 6/15/2021
    Взорвалась цистерна с газом на АЗС, пролетела десятки метров и рухнула на соседней заправке в Новосибирске. Смотрите видео
    Шок: Число пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33. Есть с тяжелыми ожогами
    11:45:21 6/14/2021
    Шок: Число пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33. Есть с тяжелыми ожогами
    Как ухаживать за огурцами в июне для богатого урожая: правила прищипывания
    11:20:54 6/14/2021
    Как ухаживать за огурцами в июне для богатого урожая: правила прищипывания
    Молния убила сына, когда он бросился спасать отца: Оба пасли баранов в поле
    11:19:12 6/14/2021
    Молния убила сына, когда он бросился спасать отца: Оба пасли баранов в поле