Супруги содержали бордель-спрут из нескольких фешенебельных квартир

Пару обвиняют в использовании нескольких квартир в комплексе по бордели в штате Калифорния.
Супружеская пара из района Залива обвиняется в торговле женщинами из-за границы и в управлении «борделем» в Милпитасе, расположенном в комплексе, где за квартиру можно снимать 5000 долларов в месяц.
57- летний Дэвид Дэвис и 38- летняя Ларонг Ху были взяты под стражу в среду и обвинены в преступлениях, связанных с торговлей людьми. В сообщении говорится, что шесть женщин были спасены, а власти заявили, что они вернули около 2 миллионов долларов. Подозреваемые обвиняются в использовании веб-сайтов для соблазнения мужчин.
Патрик Ванье, окружной прокурор из Санта-Клары, сказал NBC Bay Area, что у этих женщин забрали паспорта и заставляли заниматься сексом с 10-15 мужчинами в день. Аресты стали результатом двухлетнего расследования.
- Они приходили с получасовыми интервалами, - сказал он.
Пару обвиняют в использовании нескольких квартир в комплексе.
Источник: foxnews.com